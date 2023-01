Topic Dakar 2023 | Auto

Video Dakar | Sanz: "Cosa non mi manca delle moto? Il freddo!" Dopo una lunga carriera tra le moto, Laia Sanz sta affrontando la sua seconda Dakar in auto e la sua Astara si sta rivelando più competitiva del previsto. Peccato che un problema tecnico nella seconda tappa abbia già ridotto al minimo le sue velleità di classifica, anche se la spagnola spera ancora in qualche exploit di tappa.