Video Dakar | Sainz: "La Tappa 2 una delle più difficili che ho mai fatto"

Dakar | Moto, Tappa 3: Sanders lascia il segno, Brabec si ritira

Il pilota della GasGas ha visto pagata la sua scelta di ieri di rallentare per avere una buona posizione di partenza in questa terza tappa, perché ha letteralmente dominato, portandosi al comando della corsa. Brutta tegola per la Honda, che perde Brabec, evacuato in elicottere. Ad inseguire Sanders ora ci sono le due KTM di Klein, favorito dagli abbuoni e Benavides. Grande Lucci, che vince la tappa della Rally 2 e ora la comanda anche nella generale.