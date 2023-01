Video Dakar | Pastorino (Audi): "Inizio duro, ma stiamo imparando molto"

Video Dakar | Sainz: "L'Audi è complicata, è importante fare km"

In questo nuovo video di Motorsport.com, il pilota spagnolo traccia il bilancio di una prima settimana deludente, che ha visto i portacolori della Casa tedesca esclusi dalla lotta per la vittoria finale della Dakar 2023. L'obiettivo per la seconda settimana di gara è fare esperienza con la RS Q E-TRON E2 e cercare di vincere più tappe possibile.