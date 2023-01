Topic Dakar 2023 | Audi

Video Dakar | Pastorino: "Audi ha fatto di tutto per prevedere gli… imprevisti" Marco Pastorino, team manager di Audi Sport alla Dakar, ha raccontato a Motorsport.com cosa significhi organizzare un team come quello di Ingolstadt e un rally raid come quello in Arabia Saudita. Poi dà 3 aggettivi a Carlos Sainz e alla RS Q e-tron E2: ecco quali...