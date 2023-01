Topic Dakar 2023 | Moto

Video Dakar | Lucci: "Primo in Rally 2? Per ora non ci penso" Il pilota italiano è stato una delle note liete di questi primi giorni della Dakar 2023 e oggi, in una tappa resa durissima dalla pioggia, ha staccato il 15° tempo assoluto, prendendo il comando della classifica Rally 2. Per il momento però preferisce continuare a ragionare giorno per giorno.