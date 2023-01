Topic Dakar 2023 | Auto

Video Dakar | De Soultrait: "La giacca Sparco è fondamentale con le SSV" Dopo essere stato per tanti anni uno dei big nella categoria moto della Dakar, il francese quest'anno è all'esordio sugli SSV e ha spiegato che non è semplice prendere le misure a sensazioni molto diverse, anche se è soddisfatto per come sta andando. Inoltre, essendosi ritrovato a guidare anche di notte, quindi con il freddo, ha sottolineato l'importanza dalla giacca che gli ha fornito la Sparco.