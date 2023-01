Video Dakar | Benavides: "Siamo tutti vicini, dobbiamo attaccare"

F1 | Wolff: "Vowles è già un team principal, ma non al mio posto"

Il passaggio di Vowles alla Williams nel ruolo di team principal non ha colto di sorpresa la Mercedes. Il 43enne ingegnere inglese già dallo scorso anno non si occupava più di strategie essendo diventato insieme a Bradle Lord il braccio destro di Wolff. E Toto ha voluto un incontro selezionato con la stampa per spiegare quanto gli dispiaccia l'uscita di una figura che è stata venti anni a Brackley, James ha spiegato che i contatti con il team di Grove sono iniziati soltanto a dicembre.