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Ufficiale: la Dakar 2027 si farà, ma cambia sede. Non sarà in Arabia Saudita per la crisi geopolitica

A causa della delicata situazione geopolitica in Medio Oriente, scatta il piano B. La la Dakar 2027 si farà, sempre a inizio gennaio del prossimo anno, ma cambierà sede lasciando momentaneamente l'Arabia Saudita. La sede scelta verrà comunicata nei prossimi giorni, ma è probabile che si corra in Marocco.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 25 ott 2026, 14:40

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Foto di: Red Bull Content Pool

In una dichiarazione congiunta diffusa domenica pomeriggio, A.S.O. e SMC hanno confermato che la Dakar 2027 andrà avanti come da programma, ma non si terrà in Arabia Saudita come inizialmente pianificato a causa dell'attuale situazione geopolitica in Medio Oriente che ospita il rally ininterrottamente dal 2020.

La 49ª edizione della Dakar si disputerà comunque regolarmente dall'1 al 15 gennaio 2027, ma la nuova sede verrà annunciata nei prossimi giorni. Secondo i rumor che girano ormai da diverse settimane, l'evento dovrebbe trasferirsi in Marocco, tornando quasi alle origini, visto che anche originariamente il rally più famoso al mondo arrivava in Africa.

La prima Dakar si disputò nel 1978, collegando Parigi alla capitale del Senegal. L'Africa è rimasta la casa naturale del rally per oltre tre decenni, fino al trasferimento in Sud America nel 2009. Soltanto nel 2020 la manifestazione è approdata nei deserti dell'Arabia Saudita, anche se il progetto iniziale prevedeva un'espansione in altri Paesi della regione.

"Amaury Sport Organisation (A.S.O.) e Saudi Motorsport Company (SMC) hanno deciso congiuntamente che la Dakar Arabia Saudita 2027, in programma dall'1 al 15 gennaio 2027, non si svolgerà nel Regno a seguito dei recenti sviluppi nella regione", si legge nella nota diffusa dagli organizzatori della Dakar.

"Si tratta di una decisione eccezionale e una tantum, presa in stretto coordinamento con la Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF) e con il supporto della FIA e della FIM. La Dakar 2027 si farà. L'edizione 2027 si svolgerà in un altro territorio e sarà organizzata da A.S.O. La sede verrà annunciata separatamente nei prossimi giorni. A.S.O. è in contatto diretto con concorrenti, team e partner per supportarli durante questa fase di transizione".

Gli organizzatori hanno inoltre precisato che il trasferimento della gara rappresenta una misura straordinaria e limitata alla sola edizione 2027. La Dakar tornerà infatti in Arabia Saudita già nel 2028, anno che coinciderà con la 50ª edizione della corsa, con un grande anniversario per celebrare il rally più impegnativo del motorsport.

"L'Arabia Saudita ospiterà la Dakar 2028, un'edizione storica che celebrerà il 50° anniversario del rally" - prosegue il comunicato -. "Entrambe le organizzazioni stanno già lavorando per rendere questo traguardo un momento speciale per la Dakar e per il Regno, con l'obiettivo condiviso di offrire ancora una volta un evento iconico e di livello mondiale secondo i più alti standard organizzativi".

Negli ultimi mesi diversi appuntamenti motoristici previsti in Medio Oriente sono stati rinviati o cancellati a causa delle tensioni che hanno interessato la regione, tra cui il WEC, che ha scelto di rinunciare al Gran Premio in Qatar riorganizzando la parte conclusiva del calendario.

Formula 1 e MotoGP, al momento, hanno confermato i propri appuntamenti nella regione, con il Qatar regolarmente inserito in entrambi i calendari e Abu Dhabi destinata a ospitare ancora una volta il tradizionale finale di stagione della F1, a meno di ulteriori cambiamenti.

Più delicata è la posizione dell'Arabia Saudita dopo i recenti attacchi rivendicati dagli Houthi contro diverse infrastrutture strategiche del Paese, tra cui anche l'aeroporto di Riyadh. Anche la Formula E dovrebbe inaugurare la nuova era Gen4 in Arabia Saudita, con il circuito cittadino di Jeddah indicato come sede del round d'apertura della stagione 2026-27 in programma il 18 e 19 dicembre.

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