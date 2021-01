Toby Price riceve la Medaglia dell'Ordine d'Australia

Il due volte vincitore della Dakar è stato insgnito della Medaglia dell'Ordine d'Australia, "per il servizio reso al motorsport, in particolare al motociclismo cross country".

Price è l'unico australiano ad aver vinto il rally raid più famoso del mondo, ma entra nell'Ordine d'Australia insieme ad altri piloti famosi, su tutti Mark Webber e Jack Brabham.

"Sono onorato di essere premiato oggi con la Medaglia dell'Ordine d'Australia nella Divisione Generale per aver servito nel motorsport", ha scritto Price sui suoi profili social. "E' pazzesco essere su questa lista... Grazie mille a tutti per il vostro sostegno in ciò che faccio!".

Price è attualmente in quarantena obbligatoria dopo essere tornato in Australia in seguito all'incidente che ha messo fine alla sua Dakar 2021 nella nona tappa, quando era in lotta per la vittoria finale (secondo nella generale prima dell'inizio della speciale).

Si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla clavicola rotta, che consisterà nell'inserimento di una placca metallica, all'inizio del mese prossimo. Per lui quello di quest'anno è stato il secondo infortunio alla Dakar dopo quello del 2017, quando si fratturò il femore.