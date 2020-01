Sainz: "Futuro? Prenderò la decisione con tranquillità"

Dopo essere diventato il vincitore più anziano della Dakar nel 2018, Carlos Sainz ha alzato ulteriormente l'asticella nell'ultima edizione, imponendosi a 57 anni. Il pilota di Madrid ha colto il suo terzo successo in Arabia Saudita, ma inevitabilmente la domanda che tutti si pongono è per quanto tempo continuerà ancora.

Nonostante la sua anzianità, Sainz non sembra mostrare i segni della stanchezza e sottolinea che è il momento di godersi la vittoria.

"Voglio iniziare ringraziando Lucas (Cruz, il suo copilota) per tutto il lavoro che ha svolto in questa Dakar. E' stato fondamentale, anche la sua pazienza, perché sopportarmi non è facile. Ma siamo andati bene fin dal primo minuto" ha detto Sainz.

"Per quanto riguarda il mio ritiro, non è il momento di valutarlo. E' il momento di festeggiare. Poi con un po' più di tranquillità prenderò la mia decisione. Penso di aver guadagnato il diritto di essere rispettato in un modo o nell'altro. Tutti possono vedere che continuo a divertirmi, perché altrimenti non avrebbe fare senso fare ciò che facciamo".

Infatti, nonostante le critiche che alcuni piloti hanno rivolto al percorso, il tre volte vincitore del mitico raid ha ammesso che questa edizione è stata più facile per lui grazie alle temperature più basse.

"Non era così caldo e mi è andata bebe. Abbiamo persino rimosso il condizionatore d'aria, che pesava 16 kg, ed abbiamo fatto tutta la gara senza" ha spiegato.

Il pilota della MINI è stato il grande dominatore praticamente fin dalla prima giornata, anche se a tre giorni dal termine aveva visto il suo margine ridursi a soli 24" sul diretto inseguitore. Tuttavia, il giorno successivo lui e Lucas Cruz si sono rifatti, assestando il colpo finale.

"Quando perdi terreno e non era previsto, per una gomma sgonfia o per una cattiva interpretazione del roadbook, la sensazione è negativa. Ma abbiamo voltato pagina velocemente e siamo ripartiti forte il giorno successivo. Fortunatamente, prima avevamo raggiunto anche i 18 minuti di vantaggio e questo ci ha dato tranquillità ed è stato utile per gestire l'ultima parte di gara".

Con questo trionfo, Sainz è arrivato a quota tre vittorie con altrettanti marchi, dopo quello del 2010 con la Volkswagen e del 2018 con la Peugeot.

"Voglio sottolineare che si tratta anche di una vittoria con un terzo marchio. Siamo arrivati con la Volkswagen e il secondo anno la macchina poteva vincere. Con la Peugeot è stata più o meno la stessa cosa e l'abbiamo ripetuta con la MINI. Lucas ed io abbiamo fatto molti sforzi per sviluppare la macchina. Vincere con un terzo marchio mi ha fatto emzionare molto" ha concluso.