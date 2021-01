Sainz amaro: "In questa Dakar ci è successo di tutto!"

La Dakar del 2021 non sarà ricordata con particolare affetto da Carlos Sainz e Lucas Cruz. Dopo aver brillato nel 2020, portandosi a casa insieme il loro terzo successo nel rally raid - il primo disputato in Arabia Saudita - i due hanno incontrato una marea di problemi in questa edizione.

Dopo il guasto al turbo della loro buggy MINI John Cooper Works nella Tappa 2, la coppia è incappata in problemi di navigazione dovuti al cambiamento del roadbook, poi nella rottura di un tubo del sistema frenante nella Tappa 9 e in forature varie, seppur meno di quelle che hanno riportato i 4x4.

Nella giornata di giovedì, nella penultima Tappa dell'evento, Sainz e Cruz hanno terminato le ruote di scorta nei primi chilometri e negli ultimi 10 c'è pure stato un episodio particolare ad attardarli.

In pratica, nella feritoia per l'aspirazione dell'aria del loro Mini si è impigliato il filo di una recinzione e questo ha danneggiato metà del tetto del mezzo. Inoltre, la mancanza di questo elemento ha fatto perdere loro un po' di potenza fino al traguardo, dove hanno chiuso a 2'26" da Nasser Al-Attiyah, vincitore della prova.

"Abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo avuto due forature di fila e verso la fine c'era una recinzione metallica che non ho visto - spiega Carlos - Andavo veloce, sono passato, ma si è impigliata nel tetto e l'ha divelto. Il filtro dell'aria si è intasato e abbiamo perso potenza negli ultimi 10 chilometri".

"E' stata un'altra giornata complicata, con due forature e una navigazione difficile. Abbiamo dovuto fare tutta la tappa senza più ruote di scorta, quindi procedendo anche lentamente".

Quando gli è stato fatto notare che domani sarà l'ultimo giorno di gara, Sainz ha abbozzato il sorriso amarissimo.

"Siamo quasi alla fine, sì, ma mi è veramente successo di tutto in questa Dakar..."