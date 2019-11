Rally Ula Neom: Alonso centra il primo podio nei rally raid

La strada per essere competitivi al massimo nei rally raid è ancora molto lunga, ma Fernando Alonso può festeggiare il primo podio ottenuto questa mattina al Rally Ula Neom, l'ultima gara di preparazione in vista della Dakar 2020 che scatterà il 5 gennaio.

Fernando ha chiuso la gara al terzo posto, navigato da Marc Coma, in una gara che presentava un fondo molto simile a quello che i protagonisti della prossima Dakar troveranno alla prossima edizione che si terrà per la prima volta in Arabia Saudita.

Nell'ultima tappa del Rally Ula Neom 2019, dopo aver concluso al terzo posto in quella del giorno precedente a causa di una penalizzazione inflitta a Khalid Al Qassimi, Alonso e Coma sono riusciti a replicare il terzo posto e a chiudere la corsa proprio in quella posizione.

Alonso è arrivato a 5'31" dal vincitore dell'ultima tappa, mentre Yazeed Al-Rajhi ha potuto festeggiare la vittoria al volante della Toyota Hilux, la stessa vettura con cui ha corso l'asturiano in questo evento.

Seconda posizione finale per Yasir Bin Seaidan, leader del campionato saudita, arrivato al traguardo con un ritardo complessivo di 2'09" dal vincitore della corsa. Alonso, terzo, ha invece accumulato un ritardo di 16'20" da Al-Rajhi.

Ora per Fernando ci sarà solo un ultimo test previsto ad Abu Dhabi nel mese di dicembre prima di mettersi al volante della Toyota Hilux nella prossima gara che, per lui, sarà la Dakar 2020.

Rally Ula Neom 2019 - Classifica finale