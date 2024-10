Dakar | Sorpresa Dacia: Al Attiyah vince il Rally del Marocco al debutto

Dacia si porterà a casa questa spendida cartolina dal Rally del Marocco: una squadra in festa. Ingegneri, meccanici in alto, che svettano sulla nuova Dacia Sandriders: Nasser Al Attiyah e il co-pilota Edouard Boulanger festeggiano sul tetto.

Per il principe del Qatar si tratta del settimo successo nel Rally del Marocco e il terzo titolo di Campione del Mondo FIA 2R World Rally Raid Championship. Per lui un successo annunciato, visto che partiva favorito, ma tante erano le incognite a partire dall’affidabilità del nuovissimo progetto firmato da DACIA Sandriders:

“E’ bello vincere il Rally del Marocco. Questa è il mio settimo successo qui e anche la terza volta che vinco il titolo. Come tutte le prime volte, vincere con Dacia all’inizio di questa nuova avventura è una grande soddisfazione, personale e per tutta la squadra. E’ un progetto giovane e avevamo bisogno di testarlo anche in situazioni di gara”.

All’arrivo del Rally del Marocco anche Tiphanie Isnard, unico team principal donna dei team factory al via.

“Sono veramente orgogliosa per tutta la squadra, i ragazzi qui sul rally e quelli a casa. E’ stato un grandissimo sforzo arrivare al via. Avevamo svolto anti test, ma finalmente il Rally del Marocco prova generale della Dakar”.

Con questa vittoria, l’entusiasmo, ma anche l’asticella delle aspettative in previsione della Dakar sono ancora più alte.

“Neanche tra due mesi, le vetture saranno già alla volta dell’Arabia Saudita. E’ stato importantissimo aver partecipato al Rally del Maroco per finalizzare il lavoro. Abbiamo fatto esperienza, accumulato chilometri in una situazione di gara e sono venute fuori anche delle debolezze su cui dovremo lavorare. Per fortuna cose piccole, ma alla Dakar tutto conto per cui ci viene richiesto il massimo impegno adesso per arrivare pronti per il grande appuntamento di gennaio”.

La lotta nelle auto si preannuncia molto interessante conuna battaglia serrata con team ufficiali e piloti forti ben distribuiti tra le quattro Case Dacia, Ford, Toyota e Mini.