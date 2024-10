Dacia prepara la Dakar 2025 al Rally del Marocco

Marrakesh- Si respira aria di Dakar al Rally di Marocco, che scatta domani da Marrakesh. Ultima prova del campionato del mondo 2R Rally Raid, ma soprattutto test importante in previsione della regina dei rally 2025.

Organizzata da David Castera, direttore della Dakar, la corsa registra quest’anno un boom d’iscrizioni: 300 mezzi al via e ben 36 nazioni rappresentate. E se per la moto la grande sfida è arrivare al fine sani e salvi e allo stesso tempo dare gas, perché è sempre una gara, per le auto è un vero e proprio test in vista della grande Avventura. Tanta l’attesa per il debutto di Dacia, che si misurerà per la prima volta con i rivali.

Ne abbiamo parlato con il Direttore Tecnico, Philip Dunabin. Partendo dalle tappe fondamentali dello sviluppo della vettura. “Il progetto è iniziato all’inizio dello scorso anno. Soprattutto nella prima fase di lavoro è stata fondamentale la collaborazione con il reparto design Dacia, per sviluppare una macchina da competizione rally raid, che rispecchi i valori del brand e sia allo stesso tempo unica”. Il modello da cui si sono ispirati è la Manifesto.

Il Direttore Tecnico, Philip Dunabin, di Dacia Sandriders, Rally del Marocco, con Cristina Gutierrez Foto di: Motorsport.com

Robusta, ma anche frizzante nei colori, la Dacia Sandriders che debutterà a gennaio alla Dakar strizza l’occhio ad un pubblico giovane. “Siamo soddisfatti del risultato finale e anche dello spirito della vettura, ma come di tutta la squadra che veda a capo anche un team manager donna, oltre a tre equipaggi d’eccezione”. Il Marocco rappresenta l’ultimo step di un intenso programma di sviluppo che ha visto il team testare in Inghilterra, sud della Francia e Marocco.

“Qui in Marocco abbiamo provato sia in primavera ma anche nel mese di agosto con temperature torride, per mettere a dura prova la vettura, ma è solo con il Rally del Marocco che possiamo veramente misurare la performance anche nei confronto dei nostri avversari”, confessa l’ingegnere.

Quanto ad aspettative, entusiasmo e prudenza vanno a braccetto visto che al volante della Dacia Sandriders ci saranno: Nasser Al-Attiyah che vanta 4 vittorie della Dakar con tre Case diverse (Volkswagen, Mini e Toyota), con al fianco Eduard Boulanger, fino allo scorso anno co-pilota di Mr Dakar, Stephane Peterhansel, e il 9 volte iridato rally Sebastien Loeb con Fabian Lurquin, mentre Cristina Gutierrez sarà con Pablo Moreno.

Dacia Sandriders, Rally del Marocco Foto di: Motorsport.com

“Prima di mettersi a correre, bisogna imparare a camminare”, ricorda il team principal Tiphanie Isnard, a sottolineare un certo atteggiamento low profile del team. “Il Rally del Marocco costituisce una prova decisiva perché le Dacia Sandriders si troveranno ad affrontare 2.468 km (di cui 1.512 di prove speciali) su terreni con dune di sabbia, terreni rocciosi, strade accidentate e un caldo intenso. Una vera e propria preparazione per la Dakar”.

Sebastien Loeb, Dacia Sandrider Foto di: Dacia

Certo è che i piloti vorranno ben figurare a partire da Nasser, che qui ha trionfato ben sei volte. “E' una nuova sfida, è un progetto giovane per cui è ancora più emozionante. Mi piace la vettura che è dotata di soluzioni tecniche nuove come i sedili che proteggono in caso di impatto verticale”.