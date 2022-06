Danilo Petrucci ha deciso: non parteciperà alla Dakar 2023!

Carica lettore audio

È stato uno dei piloti rivelazione della scorsa edizione, ma Danilo Petrucci ha annunciato che non sarà ai nastri di partenza della Dakar 2023. Il rally raid più famoso al mondo perde così uno dei protagonisti, che lo scorso gennaio si è lanciato in questa nuova e difficile avventura riuscendo a vincere una tappa all’esordio.

L’annuncio è arrivato in occasione della consueta conferenza stampa che si tiene alla vigilia dei round del MotoAmerica. Il campionato fa tappa questo fine settimana al The Ridge, dove il ternano si presenta da leader della classifica. Ai microfoni della stampa, tra i vari commenti in vista del weekend, Petrucci ci ha tenuto a rendere noto che l’appuntamento della Dakar verrà saltato. Il rally raid partirà il 31 dicembre 2022 e si concluderà il 14 gennaio 2023, quindici giorni di fuoco che invece Petrux sfrutterà per riposare.

Ancora non è noto quali saranno gli impegni dell’ex pilota MotoGP per il 2023. Potrebbe restare nel MotoAmerica o migrare verso altri lidi. Non è un segreto infatti la probabile wild card nel mondiale Superbike a Portimao. Prove generali in vista di un arrivo nel campionato delle derivate di serie? Il futuro di Petrucci non è ancora definito, ma quel che è certo è che non lo vedremo presente alla Dakar, dove nell’ultima edizione ha sorpreso ed entusiasmato.