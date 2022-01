Petrucci: "La Dakar è bellissima, mi sto appassionando"

"Devo resettare il mio jet lag personale. Sveglia alle tre del mattino e a letto alle otto di sera. Mai successo". Danilo Petrucci si gode la notorietà sul bivacco del Dakar anche se fin da subito ha dovuto fare i conti con la durezza della gara. I primi giorni ha dormito in tenda. Sveglia all’alba e lunghe ore di trasferimento (834 km il primo giorno) con il termometro intorno ai 3-4 gradi.

"La Dakar è bellissima e mi sto appassionando. Solo facendola mi rendo conto di quanto sia tosta fisicamente e mentalmente", commenta Danilo. Il suo arrivo dalla MotoGP all’off-road nelle file di KTM non è passato inosservato. Eroe degli amatori, "Petrux" si è guadagnato il rispetto sin da subito, piazzandosi terzo nelle prime fasi della corsa e poi vincendo la tappa 5, un anello di 421 chilometri intorno alla capitale Riad. Secondo al traguardo a 4'41" da Toby Price, e poi primo dopo la penalità di 6 minuti data al vincitore Toby Price.

Nella tappa 6 ha poi aperto pista e una brutta caduta lo ha fatto arrivare tutto acciaccato alla tradizionale giornata di riposo.

Prima di tutto, come stai?

"Ci voleva un giorno riposo anche perché ho fatto un bel volo nella tappa 6 e non ho ancora recuperato. Stavo aprendo la pista sul percorso fatto il giorno prima dalle macchine e camion e al km 3 c’era uno scalino nascosto sotto la sabbia e sono caduto insieme a Ross Branch, che si fatto molto male ad una gamba. Nell’incidente ho rimediato una bella botta e 5 punti sul gomito. La gara poi è stata deviata, anche perché quello era un punto veramente pericoloso".

Quanto è stata dura finire la tappa?

"Il dolore era forte, tanto che ad un certo punto ho temuto di non farcela. Ho stretto i denti e sono andato avanti. Sono arrivati poi Ricky (Brabec) e Nacho (Cornejo) e abbiamo corso insieme. In tutto ho fatto quasi 500 km. E’ stata dura e decisamente un inizio in salita, ma sono soddisfatto della prima settimana di gara".

Ti aspettavi una vittoria di tappa al debutto?

"E’ stata un’emozione grandissima, non me lo aspettavo neanche io. È stato strano perché l’ho saputo della vittoria quando ero in ambasciata a rifare il passaporto, per cui è stata un po’ un successo virtuale, ma il supporto che ho ricevuto dall’Italia è stato pazzesco. Sono contento".

Come hai vissuto questo successo al bivacco?

"Mi ha sorpreso il calore della gente, ma a differenza della MotoGP, qui non ci sono stati tanti festeggiamenti. Il team continua a lavorare a testa bassa perché la gara è ancora lunga".

Qual è l’obiettivo adesso?

"Finire la gara, anche perché non è così scontato con tanto dolore".

Cosa ti ha stupito di più della Dakar?

"E’ una disciplina che volevo provare e non mi aspettavo di essere così competitivo sin da subito. Adesso vorrei prepararmi meglio e lottare per le posizioni che contano. Anche perché non pensavo fosse così dura".

Quando fa male ripensare a quel fusibile che ti è costato la forfettaria massima nella seconda speciale...

"È stata inesperienza. Avevo anche controllato il fusibile. E’ stata una combinazione di fattori. Avevo perso anche il telefono per chiamare Davide (Cotimbo), il mio meccanico. Guardiamo avanti".

