Peterhansel: moglie k.o., niente Dakar in coppia

Il sogno della Dakar "matrimoniale" per Stephane Peterhansel finisce prima ancora di iniziare. La moglie di Monsieur Dakar, Andrea Mayer, non potrà essere alla destra del francese a causa di problemi di salute dell'ultimo minuto, che ne hanno compromesso in maniera irrimediabile la partecipazione.

Mayer non è nuova a questi problemi: lo scorso anno, in occasione del Rally di Riad, è stata costretta ad alzare bandiera bianca per via di vertigini importanti, che ne hanno compromesso la partecipazione alla Dakar 2019.

Al fianco di Peterhansel siederà Paulo Fiuza: portoghese di nascita, il navigatore ha già partecipato a diverse edizioni della Dakar in coppia con Orlando Terranova e Stephane Schott, sempre nell'orbita del team Mini X-Raid.

"Abbiamo sperato fino all'ultimo minuto che Andrea potesse partecipare alla Dakar, ma la salute viene prima di tutto", commenta Sven Quandt, CEO di X-Raid BMW. "Stephane e Andrea sono andati molto forte nelle fasi di avvicinamento alla corsa e siamo convinti che avrebbero potuto puntare a risultati importanti in Arabia Saudita, ma come ho detto la salute va sempre messa al primo posto. Paulo farà ugualmente bene al fianco di Peterhansel alla Dakar, ne siamo certi".