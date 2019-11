Ora è ufficiale: Alonso farà la Dakar 2020 con Toyota

Alonso sarà al via dell'evento previsto tra il 5 ed il 17 gennaio in Arabia Saudita al volante di una Hilux 4x4 preparata dalla Toyota Gazoo Racing e il suo navigatore sarà Marc Coma.

Si unisce ad una squadra importante, della quale fanno già parte il campione in carica Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers e Bernhard ten Brinke. Una formazione a quattro punte che è stata presentata alla stampa oggi a Tarragona.

Alonso ha rivolto la sua attenzione ai rally raid dopo aver concluso la sua avventura nel FIA WEC sempre con la Toyota, che gli è valsa il titolo di campione del mondo e due vittorie alla 24 Ore di Le Mans in equipaggio con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima.

I preparativi per il suo assalto alla Dakar sono iniziati nel mese di agosto, con un'apparizione alla Lichtenburg 400 in Sudafrica il mese successivo che ha segnato il primo rally raid vero e proprio del pilota spagnolo.

Una corsa travagliata, conclusa al 16esimo posto, che è stata seguita dal 26esimo posto nel Rally del Marocco all'inizio di ottobre. Gara nella quale però Alonso era riuscito a stare nella top 10 prima di finire in un fosso. In quel caso comunque Fernando è riuscito a centrare la top 10 in tre delle cinque tappe in programma.

#314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso Photo by: Toyota Racing

I preparativi per la Dakar di Alonso proseguono con due giorni di test a Tarragona venerdì e sabato. Poi prenderà parte all'Ula Neom Rally, gara valida per il campionato dell'Arabia Saudita, dal 4 al 9 novembre.

La Toyota poi sta ancora prendendo in considerazione un test ad Abu Dhabi nel mese di dicembre, prima del via della Dakar, previsto per il 5 gennaio dalla città di Jeddah.