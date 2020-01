Esperienza agrodolce per Mike Horn alla sua prima Dakar. Il buggy OT3 navigato da Mike Horn ha avuto degli importanti problemi al motore nella prima tappa. I due si erano già ritirati dalla classifica generale pur partecipando alla corsa, in virtù delle nuove norme della Dakar Experience. Per Despres e Horn l’avventura si chiude, quindi, con il miglior tempo della quinta tappa nella categoria SSV.

#403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn Photo de: Red Bull Content Pool

L’equipaggio numero 403 ha però dovuto arrendersi. I due veterani del motorsport hanno ceduto il loro motore alla giovane promessa Mitchell Guthrie, già membro del programma giovanile della Red Bull. Programma, questo, in cui Despres e Horn fungono da consulenti per i giovani piloti.

"Abbiamo deciso di cedere il nostro motore", ha spiegato Mike Horn. "Questa è la storia e lo spirito stesso della Dakar: essere in grado di aiutarsi e sostenersi a vicenda e vivere un'avventura insieme."

Mitchell Guthrie, navigato dal norvegese Ola Floene alla sua prima Dakar, ha potuto ringraziare Mike Horn e Cyril Despres segnando il miglior tempo nell'ottava tappa di lunedì. Anche lui, però, è stato nella Dakar Experience, fuori dalla classifica generale, fin dalla settima tappa, prima di poter tornare in competizione grazie all’aiuto dei suoi compagni di squadra.

Prima della nona tappa di martedì, è stato il duo brasiliano Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin (Monster Energy Can-Am), al primo posto nella classifica SSV. Lo svizzero Vincent Gonzalez e il suo navigatore Stéphane Duple sono al 24° posto su un buggy Can-Am.