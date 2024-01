Jane Daniels riceve la medaglia Dakar Spirit per aver aiutato Miroir

La corsa della Dakar continua ad un ritmo serrato e la carovana ha raggiunto la zona montagnosa di Al-Ula nel punto più a nord ovest del Paese. Arrivati al bivacco al termine della nona tappa, c'è stata la bella notizia della giornata per il team Fantic: Jane Daniels ha ricevuto la medaglia “Dakar Spirit”.

Il video in cui ha tirato con una corda il compagno di squadra Jeremy Miroir in difficoltà per un problema alla moto ha fatto il giro del mondo ed interpreta al meglio lo spirito di supporto. fratellanza e sorellanza che rende unico questo sport.

Quando mancavano però 60 km alla fine dell'ottava tappa, quella che conduceva da Al Duwadimi ad Ha'il, una pietra ha colpito il carter di Miroir ed è fuoriuscito l’olio. Per un attimo Jeremy ha pensato al peggio, ma per fortuna Jane Daniels era subito dietro e l’ha tirato con una corda per 60 km di speciale e ben 95 di trasferimento.

"Sono contenta per questo premio, anche se è stata dura fisicamente. Siamo anche caduti un paio di volte nel tragitto! Siamo entrambi in gara e questa è la cosa importante", ha commentato la Daniels. "Per un momento ho pensato di dover dire addio al sogno della Dakar, invece devo ringraziare Jane che veramente ha messo da parte la sua gara per aiutarmi", ha aggiunto Miroir.