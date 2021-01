Il miracolo della Dakar: così ASO ha salvato l'edizione 2021

La chiusura per terra, mare e aria dell'Arabia Saudita 13 giorni prima dell'inizio della seconda Dakar sulla penisola arabica ha fatto scattare tutti gli allarmi all'Amaury Sport Organisation (ASO), organizzatore del leggendario rally.

Nel pieno delle vacanze di Natale e con migliaia di concorrenti, meccanici e altri membri del bivacco di Dakar preoccupati per la cancellazione dei loro voli per Jeddah, David Castera e il suo team - guidato dal coordinatore generale Thomas Cerf-Mayer - hanno indossato le loro tute da corsa. L'obiettivo è che nessun concorrente venga lasciato a terra a causa delle misure dell'ultimo minuto del regno saudita.

Per farlo, oltre alla loro forza economica e ai contatti di alto livello con il governo del paese che ospita la 43esima edizione della Dakar, hanno dovuto schierare la loro versione migliore. Un totale di 18 aerei charter sono stati utilizzati per trasportare i concorrenti e le squadre a Jeddah con permessi speciali dall'Arabia Saudita su un totale di 21 voli.

Questi hanno sostituito i voli commerciali che un terzo del totale dei concorrenti (509 in assenza di controlli tecnici e amministrativi il 1° e il 2 gennaio) e degli assistenti aveva prenotato in proprio. ASO aveva previsto 10 voli da Madrid, Barcellona, Lisbona, Parigi, Amsterdam, Francoforte, Monaco e Praga per trasferire i restanti due terzi del rally.

“In questi giorni ci ringraziano ancora prima della partenza, la gente è arrivata a pensare che non c'era modo di fare questa Dakar e ora che sono qui sono molto contenti – assicura David Castera a Motorsport.com pochi giorni prima della partenza del rally – Se siamo qui è perché lo volevano i sauditi. Ho visto il telegiornale molto tardi, intorno alle 22.15 di domenica 20 dicembre. Ho subito chiamato i miei capi e mi hanno detto che per prima cosa la mattina dopo avremmo parlato con i nostri contatti sauditi. Ci hanno detto subito che il paese era chiuso, ma che se fossimo riusciti a portare lì i concorrenti non ci sarebbero stati problemi. Era complicato, dovevamo trovare persone per lavorare nel bel mezzo del Natale, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma la notte da domenica a lunedì è stata terribile”.

In soli tre giorni prima di Natale, ASO è riuscita ad aggiungere altri otto aerei charter - che dovevano rispettare l'80% della capacità e non dovevano trasportare molto carico per evitare di dover fare rifornimento - che sono partiti da Dubai, Parigi e Praga.

Un terzo dei concorrenti, degli assistenti e degli altri membri del bivacco (circa 700 persone) sono stati trasferiti da 47 paesi diversi. Il caso degli inglesi è stato speciale, poiché grazie al team Bahrain Raid Xtreme gestito dalla Prodrive ha noleggiato un aereo privato, l'ASO è stato in grado di mettere il resto dei membri britannici che erano stati lasciati indietro. In altri casi, come molti piloti che volano dall'Argentina, ci sono stati momenti di tensione perché hanno dovuto aspettare diverse ore per ritardi e cancellazioni.

“Per fortuna, quando è arrivato il secondo lockdown, abbiamo preso la decisione di noleggiare e ne avevamo già 10, con più della metà dei concorrenti. Fortunatamente, abbiamo dovuto solo integrare e non creare un dispositivo da zero. La cosa più complicata è stato il trasporto iniziale al charter, perché qui ci sono 47 nazionalità. Tutti quelli che non sono qui sono qui a causa degli affari di COVID [come gli spagnoli Francesc Ester e Jordi Ballbé o lo slovacco Ivan Jakes] e non a causa del trasporto, che era il nostro obiettivo”, spiega Castera.

Quando gli è stato chiesto se temeva che questa Dakar non sarebbe stata tenuta o rinviata, chiarisce che il futuro delle incursioni dipendeva da essa: “La notte tra domenica e lunedì ho pensato 10.000 cose, ma appena abbiamo parlato con i sauditi mi sono calmato. Sono sempre positiva e sapevo che ce l'avremmo fatta. Non c'era altra opzione perché se non ci fosse stata questa Dakar, sarebbe stato molto, molto complicato per le squadre dopo un anno di quasi nessuna competizione. Molte squadre sarebbero cadute. Si trattava anche di salvare l'economia del rally per il futuro”.

Le parole di Jordi Viladoms, team manager di KTM Factory Racing, a Motorsport.com sono un esempio della gratitudine che le squadre e i partecipanti stanno dimostrando in questi giorni a Castera e a tutta la sua squadra: “La verità è che siamo tutti qui e che le cose vanno nella giusta direzione e l'ASO merita le nostre congratulazioni, perché con tutti gli impedimenti e i problemi della COVID-19 a livello internazionale, portare tutti qui è quasi un miracolo. Siamo molto grati che siano riusciti a farlo”.

Il miracolo di ASO a Natale permetterà alla 43esima edizione della Dakar di partire sabato 2 gennaio con un prologo di 11 km contro il tempo.