Ickx: "Alonso deve tornare alla Dakar. Ha il talento per vincere"

Fernando Alonso ha chiuso la sua prima Dakar della carriera al 13esimo posto assoluto nella sezione Auto, in cui ha mostrato di avere ancora tanto a imparare ma anche di essere cresciuto in maniera esponenziale tappa dopo tappa, sino a raggiungere l'apice nella stage 8 in cui ha chiuso al secondo posto, alle spalle del solo e sorprendente Matthieu Serradori.

Alla fine della competizione, Alonso ha dichiarato che tornerà a correre la Dakar solo se avrà i mezzi giusti per poter puntare alla vittoria assoluta. Una dichiarazione d'intenti ben precisa dopo aver dimostrato di potersela giocare già per le vittorie di tappa nella sua edizione d'esordio.

Jacky Ickx, leggenda del motorsport che ha corso anche alla Dakar, ha parlato dell'avventura di Alonso nel rally raid più celebre al mondo in esclusiva a Motorsport.com.

"Il tempismo del suo arrivo alla sua Dakar perché è una boccata d'aria fresca per la credibilità della gara", ha affermato l'ex pilota belga. "Il presente di Fernando con le qualità e i risultati che ha ottenuto, con gli anni in cui è stato nelle corse, la reputazione da combattente che ha... E' qualcosa di molto importante per la gara. Forse siamo troppo esigenti con lui, perché le gare rally raid sono una grande esperienza. Io non ho mai preparato la Dakar in sei mesi".

"Il vantaggio che io ho avuto è aver fatto tante gare su sterrato prima di andare alla Dakar, dunque avevo imparato a leggere il fondo, ma comunque ho dovuto imparare molto e fare tanti errori prima di vincere la Dakar. In queste gare impari una cosa ogni giorno, perché a volte eviti i problemi solo per pura fortuna".

Ickx non ha fatto mistero di sperare di poter rivedere presto Alonso alla Dakar. Secondo lui l'asturiano ha mostrato di avere tutte le carte in regola per vincere, ma avrà bisogno di fare ancora esperienza per avere tutte le capacità necessarie per raggiungere il prestigioso obiettivo.

"Spero che voglia rinnovare la sua esperienza alla Dakar perché sono sicuro che abbia il talento per vincerla. Non ora però, perché gli manca esperienza. Credo abbia bisogno di vivere esperienze sportivamente drammatiche, rimanere bloccato, correre nella polvere e centrare pietre prima di iniziare a capire tutto. Penso che abbia affrontato tutto con grande umiltà, in modo affascinante e positivo".

