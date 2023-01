Fotogallery Dakar | Sulle dune e la sabbia di Ha'il

Dakar | Camion, Tappa 6: Van den Brink e Iveco compono gli indugi

L'esperto Martin scatena l'avanzata dei Powerstar nell'accorciata Tappa 6 per il maltempo, regalando al team De Rooy il primo successo in questa 45esima Dakar dei camion. L'olandese scortato da Van Kasteren e dall'Iveco di Macik ha sfruttato la giornata storta del leader Loprais. Il ceco ha perso 26 minuti, ma in classifica generale resta secondo a 37" con immutate possibilità di vincere. Il Praga V4S DKR si trova da solo in una morsa di quattro mezzi di costruzione italiana.