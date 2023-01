Fotogallery Dakar | La penultima tappa avvicina all'arrivo finale

Video F1 | Musconi: "Studiamo diverse strade per battere Red Bull"

In questo primo appuntamento del format dedicato agli italiani in Formula 1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Riccardo Musconi, ingegnere di pista di George Russell. L'imolese della Mercedes ripercorre la sua carriera con interessanti retroscena, spiegando in che modo le Frecce d'argento cercheranno di infastidire Red Bull nell'atteso mondiale 2023...