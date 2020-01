Dramma alla Dakar: è morto il veterano Paulo Goncalves

La Dakar è in lutto. Il pilota portoghese Paulo Goncalves, passato quest'anno dallo squadrone Honda alla Hero, ha perso la vita nella settima tappa della Dakar, che portava da Riyadh ad Al Dawasir.

Al chilometro 276, in un'area che alternava sabbia e dune, il portoghese è caduto intorno alle 10:08 locali (8:08 in Italia). Raggiunto immediatamente dall'elicottero del soccorso, allertati da Toby Price, che si era fermato per assisterlo, Goncalves è stato trovato privo di sensi ed in arresto cardiorespiratorio.

Dopo aver cercato di rianimarlo sulla scena dell'incidente, i medici hanno deciso di evacuarlo in elicottero all'ospedale di Layla, dove i medici hanno purtroppo confermato il decesso del veterano.

Goncalves stava disputando la sua 13esima Dakar e nella sua carriera aveva centrato la top 10 in quattro occasioni. Il suo miglior risultato lo aveva ottenuto nel 2015, piazzandosi secondo, alle spalle di Marc Coma. Nel 2013 era stato anche campione del mondo cross country.