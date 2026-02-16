Dakar | Yves Matton nuovo Team Manager di Overdrive per seguire le Toyota
Il belga inizia una nuova avventura nel team che gestisce le DKR GR Hilux nel W2RC, potendo vantare grandi esperienze a livello di competizioni Mondiali e anche nei rally-raid, essendo stato responsabile di settore in FIA.
Yves Matton è il nuovo Team Manager di Overdrive Racing come responsabile del programma Toyota Gazoo Racing W2RC nei rally-raid e alla Dakar, con il compito di ottimizzare il funzionamento e l'efficienza della squadra in un campionato sempre più professionale che riunisce diversi costruttori ai massimi livelli.
A partire dal BP Ultimate Rally-Raid Portugal (17-22 marzo), seconda prova del Mondiale 2026, il 58enne belga seguirài tre DKR GR Hilux di TGR W2RC. In carriera vanta oltre 30 anni di esperienza ai massimi livelli dell'automobilismo: dopo aver lavorato nei team Future World e Kronos Racing nel rally, nel 2002 è entrato a far parte della Citroën Sport sotto la direzione di Guy Fréquelin. Nel 2012 è stato nominato Team Principal di Citroën Racing nel WRC, assumendo dal 2014 un doppio incarico con l'impegno parallelo della Casa francese nel FIA WTCC.
Nel 2018 Matton è entrato a far parte della FIA, ricoprendo la carica di Direttore Rally sotto la presidenza di Jean Todt, con il compito di definire la visione strategica di queste competizioni e dei rally-raid a tutti i livelli, nonché l'amministrazione e la gestione normativa dei campionati e delle commissioni sportive FIA associati. Nel dicembre 2021 ha lasciato la FIA, scegliendo di affrontare nuove sfide e di dedicarsi in particolare alla sua passione per le auto da competizione d'epoca attraverso lo sviluppo di MY Gallery in Belgio.
"Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida con un grande Costruttore che vanta un palmares molto solido in diverse discipline", ha commentato Matton.
"Dopo il WRC e il WTCC, avrò la possibilità di dirigere un team professionale in un terzo Campionato Mondiale, che naturalmente non sarà una novità assoluta per me, dato che il rally-raid faceva ovviamente parte delle mie mansioni quando ricoprivo la carica di Direttore dei Rally in FIA. Il nostro obiettivo è ovviamente molto chiaro: consentire in primo luogo alla Toyota di conservare il titolo Costruttori nel W2RC".
Jean-Marc Fortin, AD di Overdrive Racing, aggiunge: "Poiché il programma ufficiale di Toyota Gazoo Racing in W2RC è ora gestito da Overdrive Racing, è essenziale poter contare su una struttura di gestione ottimale".
"Yves potrà farci beneficiare della sua ricchissima esperienza nel campo della gestione di un team, ma anche delle sue competenze, accumulate in molti anni sia nei rally che nei rally-raid, in particolare quando era Direttore dei Rally alla FIA".
"Siamo inoltre orgogliosi di accoglierlo nel nostro team e di rafforzare così l'identità belga della nostra struttura, che conta anche Christian Loriaux a capo del reparto tecnico".
Condividi o salva questo articolo
Dakar | Retroscena Al-Rajhi: ormai fuori dalla lotta si è fermato per preservare il fisico
Dakar 2026 | Il vincitore dell'edizione 2025 Al Rajhi si ferma ed è fuori dai giochi
Dakar | Giornata no per Al-Rajhi: sbaglia strada e prende 16 minuti di penalità
Ultime notizie
F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP
F1 | Pirelli valuta una gomma unica da bagnato: per il 2027 è allo studio la super‑intermedia
F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio
IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments