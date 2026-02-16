Dakar | Yves Matton nuovo Team Manager di Overdrive per seguire le Toyota

Yves Matton è il nuovo Team Manager di Overdrive Racing come responsabile del programma Toyota Gazoo Racing W2RC nei rally-raid e alla Dakar, con il compito di ottimizzare il funzionamento e l'efficienza della squadra in un campionato sempre più professionale che riunisce diversi costruttori ai massimi livelli.

A partire dal BP Ultimate Rally-Raid Portugal (17-22 marzo), seconda prova del Mondiale 2026, il 58enne belga seguirài tre DKR GR Hilux di TGR W2RC. In carriera vanta oltre 30 anni di esperienza ai massimi livelli dell'automobilismo: dopo aver lavorato nei team Future World e Kronos Racing nel rally, nel 2002 è entrato a far parte della Citroën Sport sotto la direzione di Guy Fréquelin. Nel 2012 è stato nominato Team Principal di Citroën Racing nel WRC, assumendo dal 2014 un doppio incarico con l'impegno parallelo della Casa francese nel FIA WTCC.

Nel 2018 Matton è entrato a far parte della FIA, ricoprendo la carica di Direttore Rally sotto la presidenza di Jean Todt, con il compito di definire la visione strategica di queste competizioni e dei rally-raid a tutti i livelli, nonché l'amministrazione e la gestione normativa dei campionati e delle commissioni sportive FIA associati. Nel dicembre 2021 ha lasciato la FIA, scegliendo di affrontare nuove sfide e di dedicarsi in particolare alla sua passione per le auto da competizione d'epoca attraverso lo sviluppo di MY Gallery in Belgio.

"Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida con un grande Costruttore che vanta un palmares molto solido in diverse discipline", ha commentato Matton.

"Dopo il WRC e il WTCC, avrò la possibilità di dirigere un team professionale in un terzo Campionato Mondiale, che naturalmente non sarà una novità assoluta per me, dato che il rally-raid faceva ovviamente parte delle mie mansioni quando ricoprivo la carica di Direttore dei Rally in FIA. Il nostro obiettivo è ovviamente molto chiaro: consentire in primo luogo alla Toyota di conservare il titolo Costruttori nel W2RC".

Jean-Marc Fortin, AD di Overdrive Racing, aggiunge: "Poiché il programma ufficiale di Toyota Gazoo Racing in W2RC è ora gestito da Overdrive Racing, è essenziale poter contare su una struttura di gestione ottimale".

"Yves potrà farci beneficiare della sua ricchissima esperienza nel campo della gestione di un team, ma anche delle sue competenze, accumulate in molti anni sia nei rally che nei rally-raid, in particolare quando era Direttore dei Rally alla FIA".

"Siamo inoltre orgogliosi di accoglierlo nel nostro team e di rafforzare così l'identità belga della nostra struttura, che conta anche Christian Loriaux a capo del reparto tecnico".