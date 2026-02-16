Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

Formula 1
Formula 1
F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

F1 | Pirelli valuta una gomma unica da bagnato: per il 2027 è allo studio la super‑intermedia

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli valuta una gomma unica da bagnato: per il 2027 è allo studio la super‑intermedia

F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?

Ufficiale: Dorna Sports cambia nome e diventa MotoGP Sports Entertainment Group

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
Ufficiale: Dorna Sports cambia nome e diventa MotoGP Sports Entertainment Group

Ecco come Hyundai ha involontariamente reso il WRC il feudo Toyota

WRC
WRC
Rally di Svezia
Ecco come Hyundai ha involontariamente reso il WRC il feudo Toyota

Akio Toyoda e Dallara nella Hall of Fame 2026

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Akio Toyoda e Dallara nella Hall of Fame 2026

Dakar | Yves Matton nuovo Team Manager di Overdrive per seguire le Toyota

Dakar
Dakar
Dakar | Yves Matton nuovo Team Manager di Overdrive per seguire le Toyota
Ultime notizie
Dakar

Dakar | Yves Matton nuovo Team Manager di Overdrive per seguire le Toyota

Il belga inizia una nuova avventura nel team che gestisce le DKR GR Hilux nel W2RC, potendo vantare grandi esperienze a livello di competizioni Mondiali e anche nei rally-raid, essendo stato responsabile di settore in FIA.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Yves Matton, Overdrive

Yves Matton è il nuovo Team Manager di Overdrive Racing come responsabile del programma Toyota Gazoo Racing W2RC nei rally-raid e alla Dakar, con il compito di ottimizzare il funzionamento e l'efficienza della squadra in un campionato sempre più professionale che riunisce diversi costruttori ai massimi livelli.

A partire dal BP Ultimate Rally-Raid Portugal (17-22 marzo), seconda prova del Mondiale 2026, il 58enne belga seguirài tre DKR GR Hilux di TGR W2RC. In carriera vanta oltre 30 anni di esperienza ai massimi livelli dell'automobilismo: dopo aver lavorato nei team Future World e Kronos Racing nel rally, nel 2002 è entrato a far parte della Citroën Sport sotto la direzione di Guy Fréquelin. Nel 2012 è stato nominato Team Principal di Citroën Racing nel WRC, assumendo dal 2014 un doppio incarico con l'impegno parallelo della Casa francese nel FIA WTCC.

Nel 2018 Matton è entrato a far parte della FIA, ricoprendo la carica di Direttore Rally sotto la presidenza di Jean Todt, con il compito di definire la visione strategica di queste competizioni e dei rally-raid a tutti i livelli, nonché l'amministrazione e la gestione normativa dei campionati e delle commissioni sportive FIA associati. Nel dicembre 2021 ha lasciato la FIA, scegliendo di affrontare nuove sfide e di dedicarsi in particolare alla sua passione per le auto da competizione d'epoca attraverso lo sviluppo di MY Gallery in Belgio.

"Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida con un grande Costruttore che vanta un palmares molto solido in diverse discipline", ha commentato Matton.

"Dopo il WRC e il WTCC, avrò la possibilità di dirigere un team professionale in un terzo Campionato Mondiale, che naturalmente non sarà una novità assoluta per me, dato che il rally-raid faceva ovviamente parte delle mie mansioni quando ricoprivo la carica di Direttore dei Rally in FIA. Il nostro obiettivo è ovviamente molto chiaro: consentire in primo luogo alla Toyota di conservare il titolo Costruttori nel W2RC".

Jean-Marc Fortin, AD di Overdrive Racing, aggiunge: "Poiché il programma ufficiale di Toyota Gazoo Racing in W2RC è ora gestito da Overdrive Racing, è essenziale poter contare su una struttura di gestione ottimale".

"Yves potrà farci beneficiare della sua ricchissima esperienza nel campo della gestione di un team, ma anche delle sue competenze, accumulate in molti anni sia nei rally che nei rally-raid, in particolare quando era Direttore dei Rally alla FIA".

"Siamo inoltre orgogliosi di accoglierlo nel nostro team e di rafforzare così l'identità belga della nostra struttura, che conta anche Christian Loriaux a capo del reparto tecnico".

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Dacia porterà a termine il Mondiale 2026, ma non sarà alla Dakar 2027

Top Comments

More from
Redazione Motorsport.com

WSK | Segui la DIRETTA della Euro Series 2026 da Viterbo

Kart
Kart
WSK | Segui la DIRETTA della Euro Series 2026 da Viterbo

IGTC | A Bathurst inizia la lunga stagione di Pirelli: oltre 70 serie GT e 400 gare

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | A Bathurst inizia la lunga stagione di Pirelli: oltre 70 serie GT e 400 gare

WEC | TF Sport rinnova e differenzia le livree delle Corvette LMGT3

WEC
WEC
WEC | TF Sport rinnova e differenzia le livree delle Corvette LMGT3
More from
Overdrive Racing

Dakar | Retroscena Al-Rajhi: ormai fuori dalla lotta si è fermato per preservare il fisico

Dakar
Dakar
Dakar
Dakar | Retroscena Al-Rajhi: ormai fuori dalla lotta si è fermato per preservare il fisico

Dakar 2026 | Il vincitore dell'edizione 2025 Al Rajhi si ferma ed è fuori dai giochi

Dakar
Dakar
Dakar
Dakar 2026 | Il vincitore dell'edizione 2025 Al Rajhi si ferma ed è fuori dai giochi

Dakar | Giornata no per Al-Rajhi: sbaglia strada e prende 16 minuti di penalità

Dakar
Dakar
Dakar
Dakar | Giornata no per Al-Rajhi: sbaglia strada e prende 16 minuti di penalità

Ultime notizie

F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

F1 | Pirelli valuta una gomma unica da bagnato: per il 2027 è allo studio la super‑intermedia

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli valuta una gomma unica da bagnato: per il 2027 è allo studio la super‑intermedia

F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?

Intercontinental GT Challenge
IGTC Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?