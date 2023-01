Dakar | Fidel out, ma la macchina l'ha distrutta un meccanico!

Carica lettore audio

La sfortuna può piombare in qualsiasi momento nel Rally Dakar durante una tappa, ma è più complicato che succeda al bivacco. Questo è ciò che è successo a uno dei meccanici del team FN Speed Team, finito in ospedale dopo un incidente con l’auto 423 in cui ha rimediato la frattura del bacino.

Il membro della squadra catalana ha avuto un grave incidente che ha costretto la coppia formata da Juan Miguel Fidel e Javier Ventaja ad abbandonare la gara più dura del mondo perché la loro auto era completamente distrutta. A quanto pare, il meccanico stava testando l'auto nell'area di rifornimento del campo della capitale saudita e in uno dei rettilinei non ha visto una grossa buca che ha causato l'incidente che ha danneggiato il veicolo.

Si tratta del secondo incidente consecutivo che coinvolge un altro membro della squadra in questa 45esima edizione del Rally Dakar, dato che solo poche ore prima uno dei meccanici della Red Bull Can-Am di Cristina Gutiérrez ha avuto un incidente simile. Tuttavia, nel caso della spagnola, il resto dell'equipaggio incaricato del lavoro tecnico è riuscito a riparare il veicolo in modo che la spagnola potesse ripartire, con un po' di ritardo, in una tappa in cui è riuscita ad arrivare sesta.

La buona notizia, nonostante il ritiro del duo del FN Speed Team, è che il meccanico è fuori pericolo e non dovrà rimpiangere danni più gravi di quelli causati alla vettura di Miguel Fidel e Javier Ventaja, oltre al recupero della sua frattura.