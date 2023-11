Dakar | Toyota punta al futuro: è Quintero l'erede di Al-Attiyah

Toyota Gazoo Racing impegnata nei Rally Raid e nella Dakar ha aperto oggi un nuovo, importante capitolo della sua storia annunciando due nuovi equipaggi, che a partire dalla Dakar 2024 rappresenteranno presente e futuro del marchio giapponese nella categoria.

Seth Quintero e Lucas Moraes sono stati ufficializzati nuovi piloti del team che ha base in Sudafrica. Si tratta di due piloti emergenti nel panorama dei rally raid: Quintero, statunitense di 21 anni, farà il suo esordio nella classe T1+ al volante della Toyota GR DKR Hilux ufficiale dopo aver mostrato doti eccezionali nella categoria Light Weight Prototypes.

Quintero è stato messo sotto contratto da Toyota come grande promessa e prima pietra per aprire il nuovo corso dopo il passaggio di Nasser Al-Attiyah con Prodrive già dal 2024, per poi diventare una delle stelle, assieme a Sébastien Loeb e Christina Gutierrez, quando entrerà Dacia.

Moraes, invece, è stato la rivelazione della passata edizione della Dakar. Il brasiliano, pilota rally di 32 anni, è stato autore di un podio inatteso nell'edizione 2023 nella categoria auto, dove ha corso con una Hilux privata. Moraes è stato battuto dai soli Al-Attiyah e Loeb, quest'ultimo bravo a rimontare dopo un problema che, di fatto, lo ha visto sprofondare in classifica generale sin dalla prima settimana.

Con questi due equipaggi, Toyota si è assicurata un presente, ma soprattutto un futuro, di grande prospettiva. Forse i due non saranno in lotta per ottenere un piazzamento di spicco nella classifica general 2024, ma potrebbero essere seri candidati a vincere qualche tappa, dando fastidio ad Audi e BRX Prodrive.

Photo by: Red Bull Content Pool Seth Quintero, Toyota Gazoo Racing

Toyota ha anche annunciato che annuncerà i nomi restanti che comporranno la line up ufficiale per la Dakar 2024 alla fine del mese di novembre. Dovremo quindi attendere poco meno di tre settimane per capire chi saranno i piloti che affiancheranno l'americano e il brasiliano. Lo scorso anno, accanto ad Al-Attiyah, c'erano Giniel De Villiers e Henk Lategan.

Andrea Carlucci, vice presidente di Toyota Motor Europe, ha dichiarato: "Ripensando al nostro percorso nella W2RC e nella Dakar, iniziato con l'impegno di partecipare alla stagione inaugurale della W2RC, non posso che essere estremamente orgoglioso. Abbiamo iniziato con un impegno di due anni con una sola iscrizione e non avremmo mai potuto immaginare i risultati che abbiamo ottenuto".

"Grazie al nostro GR DKR Hilux T1+, che si è rivelato estremamente affidabile e robusto, insieme all'abilità e all'esperienza di Nasser e Mathieu, abbiamo ottenuto una serie perfetta di risultati nelle prime due stagioni del W2RC: titoli di costruttore, pilota e copilota in entrambe le stagioni".

"Ora siamo in grado di confermare il continuo impegno della TGR nel W2RC della FIA, a partire dal Rally Dakar 2024. Inoltre, stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto Dakar Future 2026, ma soprattutto intensificheremo il nostro impegno aggiungendo due nuovi equipaggi alla squadra".



In preparazione per la Dakar, Seth Quintero e il suo navigatore Dennis Zenz prenderanno parte alla Dubai International Baja che si terrà dal 10 al 13 novembre per prendere confidenza con l'aggiornata GR DKR Hilux T1+.

Lucas Moraes e il suo copilota Armand Monleon correranno invece alla Baja Qassim in Arabia Saudita dal 23 al 25 novembre, sempre per prendere confidenza con la Hilux aggiornata che poi troveranno a loro disposizione all'edizione 2024 della Dakar.