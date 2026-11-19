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Dakar | Toyota presenta le Hilux 2027 (una è a idrogeno) e il suo squadrone
Toyota ha svelato la Hilux a benzina con cui darà la caccia al successo alla Dakar 2027 e i suoi equipaggi, ma anche la versione a idrogeno che correrà nella classe dedicata alle nuove tecnologie: la Dakar Future Mission 1000.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 19 nov 2026, 10:59
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Team Toyota Gazoo Racing Europe con la Toyota Hilux T1+
Foto di: TOYOTA GAZOO Racing
Quando si parla di Toyota nel motorsport, soprattutto negli ultimi anni, si parte dal fatto che in qualunque categoria sia impegnata abbia la possibilità di vincere. E la Dakar non fa certo eccezione.
Questa mattina la Casa giapponese ha presentato i suoi team che prenderanno parte al rally raid più celebre al mondo, sebbene sia un'edizione particolare considerando il cambio di palcoscenico per via della guerra e delle tensioni in Arabia Saudita e, più in generale, in gran parte del Medio Oriente.
Come al solito, Toyota Gazoo Racing sarà impegnata nella classe Ultimate, quella regina tra le Auto. Lo farà con la Toyota Hilux T1+ che verrà affidata a 5 equipaggi.
Gli equipaggi ufficiali
Guy Botterill e Henry Köhne
Fresco vincitore del Campionato sudafricano Rally-Raid 2026, Guy Botterill era stato nominato Rookie of the Year al suo debutto alla Dakar nel 2024, concluso con il sesto posto assoluto.
Insieme al connazionale Henry Köhne ha conquistato numerosi altri titoli nazionali. Quest'ultimo sarà al suo fianco alla Dakar per la prima volta nel 2027.
Henk Lategan e Brett Cummings
I sudafricani Henk Lategan e Brett Cummings sono pluricampioni nazionali e rappresentano una coppia da tenere in grande considerazione anche sulla scena internazionale.
Hanno concluso al secondo posto la Dakar 2025 e, nella stessa stagione, hanno conquistato la vittoria nella tappa sudafricana del W2RC (World Rally-Raid Championship).
Akira Miura e Armand Monleón
Il pilota giapponese Akira Miura è cinque volte vincitore della categoria Stock al volante di una Toyota Land Cruiser.
Lo spagnolo Armand Monleón è invece un navigatore esperto, con ben 11 partecipazioni alla Dakar all'attivo.
Nel 2026 i due hanno compiuto importanti progressi nel corso della loro prima stagione insieme nel W2RC.
Seth Quintero e Andrew Short
Con due vittorie nel W2RC già conquistate nel 2026 e numerosi successi di tappa alla Dakar, la coppia statunitense formata dal pilota Seth Quintero e dal navigatore Andrew Short si è ormai affermata tra i principali protagonisti della competizione.
L'obiettivo sarà conquistare il loro primo podio assoluto alla Dakar, andando ad aggiungere questo risultato al secondo posto ottenuto da Quintero nella categoria T3 nel 2023.
Saood Variawa e Charan Moore
A soli 21 anni, Saood Variawa, campione sudafricano Rally-Raid 2025, è entrato nella storia diventando il più giovane vincitore di una tappa della Dakar di sempre, riuscendoci nel 2025, alla sua appena seconda partecipazione. Alla sua quarta Dakar sarà affiancato da un nuovo navigatore: il connazionale sudafricano Charan Moore, ex pilota motociclistico.
La vettura è costruita attorno a un telaio tubolare, coadiuvato da sospensioni, ammortizzatori e impianto frenante specifici, rinforzati per garantire affidabilità e prestazioni nelle condizioni più estreme. E la Dakar, in tal senso, ne è il palcoscenico principale. Il motore è un V35A V6 biturbo a benzina da 3.5 litri.
Toyota guarda al futuro con la Hilux a idrogeno
Team Toyota Gazoo Racing South Africa con la Toyota Hilux T1+
Foto di: TOYOTA GAZOO Racing
Toyota sarà presente anche nella categoria Dakar Future Mission 1000, dedicata ai veicoli sperimentali e alle nuove tecnologie.
Lo farà con una Hilux dedicata, spinta a idrogeno e a celle a combustibile, che si chiamerà DR GR FC Hilux. L'obiettivo è conquistare la vittoria nella categoria in cui verrà schierata.
Il programma di sviluppo della vettura è stato breve, ma intenso. Ha richiesto una stretta collaborazione tra il centro europeo di ricerca e sviluppo della Casa giapponese, Overdrive Racing, Toyota Racing H^GmbH di Colonia e la Hydrogen Factory di Toyota in Giappone.
La vettura è costruita sulla stessa piattaforma della Hilux che correrà nella classe Ultimate, dalla quale riprende il telaio tubolare, la cellula di sicurezza, le sospensioni e i freni.
la DKR GR FC Hilux è dotata di un sistema a celle a combustibile ad alta potenza, composto da due stack di celle a combustibile di produzione di serie combinati in un unico sistema.
Lo stoccaggio dell'idrogeno allo stato gassoso a bordo utilizza gli stessi serbatoi della Toyota Mirai.
Sono stati inoltre selezionati un e-axle specifico, una centralina elettronica IAV Dragoon ECU e un nuovo sistema elettronico.
Non mancano soluzioni innovative, come i pannelli in fibre naturali, che sostituiscono alcuni componenti in fibra di carbonio, e un nuovo sistema di raffreddamento ad alta tensione.
L'equipaggio che la porterà in gara
Dania Akeel e Sébastien Delaunay
La pilota saudita Dania Akeel sarà al volante della DKR GR FC Hilux, affiancata dal francese Sébastien Delaunay.
Per la coppia si tratta della seconda partecipazione insieme alla Dakar.
Al suo debutto nel 2022, Akeel aveva conquistato un piazzamento nella top 10 della categoria T3, mentre nel 2025 si è aggiudicata una vittoria di tappa nella categoria Challenger.
È inoltre due volte vincitrice della FIA Middle East Baja Cup.
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