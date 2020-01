Dakar, Tappa 8: 477 di speciale solo per Auto e Camion

Dopo la batosta della morte di Paulo Goncalves, le Moto ed i Quad della Dakar 2020 resterà al bivacco di Wadi Al-Dawasir anche nella giornata di domani. Approfittando anche della la seconda tappa ad anello di questa edizione, l'organizzazione ha deciso di concedere un giorno ai colleghi del portoghese per elaborare il lutto ed in gara ci saranno solamente le Auto ed i Camion.

Si tratta di una speciale molto varia, lunga 477 dei 716 km totali da percorrere, nella quale i piloti troveranno paesaggi montani e canyon, ma anche tanta sabbia bianca sulla quale è molto suggestivo il contrasto delle pietre nere.

Il terreno sarà principalmente sabbioso, ma c'è un tratto di ben 40 km per gli amanti dell'alta velocità, che è da fare praticamente con il gas sempre a fondo. Il finale invece è più per gli esperti della navigazione, visto che si torna tra le dune.

Per quanto riguarda gli orari, la prima auto entrerà in speciale alle ore 8:25 locali, quando in Italia saranno quindi le 6:25.