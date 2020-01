Dakar, Tappa 7: la più lunga dell'intero percorso 2020

Archiviato il giorno di riposo, per i protagonisti della Dakar 2020 è tempo di tornare ad accendere i motori dei rispettivi mezzi per affrontare la Tappa 7, ovvero la più lunga di tutto il percorso della 42esima edizione del celebre rally raid che porterà da Riyadh a Wadi Al-Dawasir.

741 chilometri complessivi, 546 di prova cronometrata. Ma a rendere tutto più difficile e complicato sarà il fondo della prova, molto variegato. La vera e unica costante saranno le dune di sabbia, che si alterneranno nelle dimensioni dall'avvio della prova sino al traguardo.

Si tratterà di una prova in cui avranno un'importanza considerevole i navigatori, i quali saranno chiamati anche a dettare un buon ritmo ai rispettivi piloti. Questi dovranno andare forte, ma non troppo. Il rischio è quello di finire bloccati o addirittura in situazioni peggiori, culminando la prova con un ritiro proprio all'inizio dell'ultima settimana di gara.

Per quanto riguarda gli orari della prima tappa della seconda e ultima settimana di gara, i quad saranno i primi a entrare in speciale alle ore 6:55 locali, ossia quando in Italia saranno le 4:55. Auto, Moto e Camion entreranno in speciale alle ore 10:28 locali, dunque alle 8:28 italiane.

