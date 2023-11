Dakar | Svelati il percorso, le date e le distanze dell'edizione 2024

La 46° edizione della Dakar inizierà il 5 gennaio, con un percorso interamente in Arabia Saudita.

Sarà la quinta volta che l'evento si terrà nel Paese arabo e si preannuncia come il più impegnativo finora, con un totale di dodici prove speciali più il Prologo che aprirà l'azione.

La novità di quest'anno è la sfida di 48 ore in quella che sarà una marathon cronometrata di 584 chilometri. Una particolarità è che i concorrenti partiranno al mattino, si fermeranno la sera e riprenderanno la marcia il giorno successivo.

In questa tappa, i piloti dovranno fermarsi al bivacco che incontreranno dopo lo scoccare delle 16.00 ora locale, prima di ripartire alle 7.00 del mattino successivo.

La distanza totale della Dakar 2024 è di 7.891 chilometri, di cui 4.727 sotto la pressione del cronometro. Al-Ula ospiterà il Prologo che servirà a dettare l'ordine di partenza, quindi quei 27 chilometri saranno fondamentali per affrontare una prima settimana che il direttore del rally David Castera ha definito "molto dura".

La prima delle prove speciali porterà i piloti dalla città di partenza ad Al Henakiyah, prima di dirigersi verso Al Duwadimi. Tuttavia, le complicazioni continueranno nel tratto che collega questa città al successivo bivacco di Al Salamiya.

Photo by: Red Bull Content Pool Lucas Moraes, Toyota Gazoo Racing

Da lì, i concorrenti partiranno per Al-Hofuf, in una tappa un po' più breve delle altre, ma con molti chilometri di trasferimento, e per la successiva tappa di Shubaytah. Una volta completate queste prime cinque tappe, sarà il momento della sfida di 48 ore.

Riyadh sarà il luogo in cui ricaricare le batterie in vista della seconda settimana, che inizierà alla grande con un lungo viaggio verso, ancora una volta, Al Duwadimi, per poi proseguire verso Ha'il e tornare al punto di partenza ad Al-Ula. Da lì, i piloti dovranno completare un altro giro prima di raggiungere la destinazione finale a Yanbu.

Il 19 gennaio, dopo un'ultima tappa di 175 chilometri che si snoda attorno alla città costiera, verrà tagliato il traguardo e incoronato il vincitore del Trofeo Touareg.

In totale, 778 concorrenti, tra piloti e squadre, si daranno battaglia su 137 moto, 153 auto di tutte le categorie, 46 camion, 10 quad, 80 veicoli classici e 10 veicoli Dakar Future.