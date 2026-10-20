Ultime notizie

Dakar

Dakar | Svelate le prime linee guida tecniche per le vetture di nuova generazione. Esordiranno nel 2030

Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha ratificato le prime linee guida del regolamento tecnico che porterà a ridisegnare le vetture della classe top del W2RC e le Challenger. Ecco di cosa si tratta.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 20 ott 2026, 14:13

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Cross-Country Rally

Foto di: FIA

Il 2030 sembra lontano, ma nel motorsport è sempre dietro l'angolo. Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha ratificato le prime linee guida del regolamento tecnico che porterà al ricambio generazionale di vetture della classe top del Mondiale FIA Rally Raid, ma anche delle Challenger, la categoria inferiore.

Ci vorranno ancora 4 anni per vedere le nuove vetture disegnate sotto i dettami imposti dalla Federazione Internazionale dell'Automobile, ma il primo passo è stato fatto.

Le novità ratificate dal Consiglio hanno riguardato soprattutto il miglioramento della sicurezza degli equipaggi, il controllo dei costi nel lungo periodo e una maggiore flessibilità per i Costruttori che vorranno impegnarsi nel realizzare le vetture di nuova generazione.

Le vetture del 2023 saranno dotate di una nuova cellula di sicurezza. Sarà progettata dalla FIA e sarà migliorata per aumentare la protezione dell'equipaggio e per dare ai due componenti di ogni vettura uno spazio maggiore.

Non solo, perché sulle nuove vetture ci saranno soluzioni che consentiranno l'impiego di tecnologie alternative per i sistemi di propulsione, sebbene questo non sia ancora stato chiarito sulle modalità di costruzione. Ciò che invece rimarrà immutato sarà la configurazione attuale a 4 ruote motrici e l'architettura con motore anteriore.

Lo sviluppo e la validazione del nuovo telaio si svolgeranno nel 2027, sulla base di un’analisi delle vetture attuali e con il supporto di prove d’urto. I regolamenti tecnici saranno quindi definiti in via definitiva nel 2028. Le nuove vetture potranno competere nel Gruppo Sperimentale a partire dal 2029, prima di diventare obbligatorie per i piloti ufficiali dei costruttori nel Campionato del Mondo Rally-Raid 2030. Il regolamento stabilirà un ciclo di vita delle vetture pari a dieci anni.

Le nuove Challenger dal 2029

Oltre alle nuove Ultimate che, come detto, arriveranno nel 2030, la FIA ha presentato anche il percorso che dovrà portare all'esordio delle nuove Challenger e questo avverrà un anno prima, ovvero nel 2029.

La nuova vettura concepita per ridurre i costi, migliorare l’affidabilità e rafforzare il ruolo della categoria come percorso di crescita verso la Ultimate. I nuovi regolamenti introdurranno strutture di sicurezza rinforzate, carrozzerie chiuse e una più ampia scelta di motorizzazioni, fino a motori turbo da 1.620 cm³, prevedendo al contempo misure per contenere i costi di sviluppo e di gestione delle vetture.

La definizione dei regolamenti tecnici per le nuove Challenger è prevista per il 2027, mentre l’ingresso nel Gruppo Sperimentale è programmato per il 2028. Le vetture potranno quindi iniziare a conquistare punti validi per il campionato a partire dal 2029.

In tutti i Campionati FIA Rally Raid verrà ulteriormente rafforzata la presenza del marchio FIA attraverso l’introduzione di loghi FIA sulle vetture in gara, posizionati accanto ai nomi degli equipaggi. I loghi dorati e argentati identificheranno i piloti prioritari FIA, mentre quelli bianchi o blu saranno utilizzati per i piloti non prioritari.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Dakar | Toyota al lavoro per schierare un Hilux ad idrogeno nel 2027

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





WRC 2027 | Modificata la classe Rally1 e aggiunto il Mondiale per i Team. Ecco di cosa si tratta



WRC



WRC 6 h



WRC 2027 | Modificata la classe Rally1 e aggiunto il Mondiale per i Team. Ecco di cosa si tratta





F1 | "Playlist del Direttore": Kimi corteggia l'iride, Russell guida per ritrovarsi. Ferrari bloccata, Max vive



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



22 h



F1 | "Playlist del Direttore": Kimi corteggia l'iride, Russell guida per ritrovarsi. Ferrari bloccata, Max vive





F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio degli Stati Uniti



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio degli Stati Uniti

Ultime notizie





Dakar | Svelate le prime linee guida tecniche per le vetture di nuova generazione. Esordiranno nel 2030



Dakar



DAKR Dakar 11 min



Dakar | Svelate le prime linee guida tecniche per le vetture di nuova generazione. Esordiranno nel 2030





WEC | Nel 2027 il titolo Team LMGT3 verrà assegnato con la somma dei punti di due vetture



WEC



WEC WEC 1 h



WEC | Nel 2027 il titolo Team LMGT3 verrà assegnato con la somma dei punti di due vetture





Subaru dice addio al motore boxer: finisce un'era



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Subaru dice addio al motore boxer: finisce un'era





La FIA separa i team di F1 dagli altri progetti per vietare scambi informativi: ci sarà il gardening in azienda?



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



3 h



La FIA separa i team di F1 dagli altri progetti per vietare scambi informativi: ci sarà il gardening in azienda?

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti