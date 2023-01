Dakar | Sfortuna Llovera: si rompe l'unico pezzo senza ricambio!

Carica lettore audio

La durezza della Dakar è testimoniata da storie come quella di Albert Llovera, che è stato costretto a dire addio all'edizione 2023 a causa della rottura di un pezzo unico al mondo sul suo camion. L'andorrano è rimasto molto deluso del suo ritiro, anche se non ha perso il sorriso che porta sempre sul volto.

Parlando con i media, tra cui Motorsport.com, il pilota della Ford non ha nascosto gli inconvenienti che lo hanno costretto a dire addio alla sua ottava partecipazione, nella quale era al debutto con il veicolo del marchio americano.

Llovera, che condivide l'abitacolo con la nipote Margot Llovera e Petr Vojkovsky, ha spiegato cosa è successo: "Abbiamo portato i pezzi di ricambio per tutto, tranne che per il differenziale, che era un pezzo fatto a mano per questo Ford, che ha misure che ha solo questo camion, e siccome la seconda unità non era finita, non l'hanno portata. Era l'unica parte che avevamo".

"La trasmissione che abbiamo non è normale, funziona un po' come negli anni '80, perché oltre alle sospensioni, ci sono gli air ball, e quella parte speciale, che non viene più prodotta. Ci dà molti problemi, soprattutto in accelerazione, quindi bisogna iniziare ad accelerare in uscita, bisogna abituarsi", ha detto l'andorrano. "Ho iniziato con il Tatra, che era molto simile".

"Qui, invece delle due unità in più per la squadra, è un po' più lunga e non va, e perdendo l'olio si è rotta proprio all'incrocio all'ingresso di un villaggio. Sono arrivato di traverso in una frenata di circa 60 metri, questo fatto esplodere la gomma sinistra e l'altra si è bucata", ha continuato.

"Abbiamo smontato alla meglio gli assi posteriori per continuare con la trazione anteriore, ma il team mi ha detto che era troppo pericoloso. Ho risposto che ero stato campione spagnolo due ruote motrici su sterrato e che un'altra volta ero stato vice-campione, ma mi hanno detto che non era per quello, perché c'erano delle dune che non sarei stato in grado di scalare, sulle quali avremmo finito per ribaltarci".

Quando gli è stato chiesto se avesse parlato con la sua squadra di quanto accaduto, ha spiegato di aver avuto una lunga notte per parlare con loro: "Ho parlato con la squadra perché sono andato a dormire alle 5 del mattino: dopo l'arrivo alle due, ho aspettato che arrivasse il rimorchio e che il fisioterapista mi trattasse perché avevo dolore".

"Alle quattro abbiamo capito che tutto era surriscaldato, storto, e che l'unica trasmissione era in Repubblica Ceca. È tutto molto nuovo, quindi sapevamo che potevamo farci male con una cosa da due euro o da 3.000 euro", ha concluso Albert Llovera dopo la delusione di aver visto sfumare il sogno di finire la Dakar.