Dakar | Sainz sul debutto dell'Audi: "E' stato un sollievo"

Le prime volte non sono mai facili, e ancora di più per un progetto ambizioso come quello che Audi Sport ha sviluppato nell'ultimo anno e mezzo. Il complesso prototipo RS Q e-tron, a propulsione elettrica, ha disputato la prima prova speciale della sua storia da Jeddah, sulla costa del Mar Rosso, ad Ha'il, che si trova nella regione montuosa nel nord dell'Arabia Saudita.

Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno completato il tratto cronometrato di meno di 19 km, che servirà a scegliere la posizione di partenza per la tappa di domenica (e conterà anche per la classifica generale della gara), a soli 12 secondi dal vincitore, Nasser Al-Attiyah. Così, se il qatariota avrà l'ultima parola nello scegliersi la posizione di partenza, anche il madrileno era sorridente a fine giornata.

"E' andato tutto bene e sono felice per tutti i ragazzi dell'Audi, per tutte le persone coinvolte in questo ambizioso progetto, perché ora possiamo dire che abbiamo completato una tappa, anche se è un prologo", ha detto il tre volte vincitore della Dakar prima di salire sul podio di partenza ad Ha'il.

"E' una pietra miliare in più nella storia di questa macchina, perché abbiamo completato il primo vero test senza incidenti. La verità è che è stato un sollievo completare la tappa. Domani o il giorno dopo, può succedere di tutto, ma almeno abbiamo completato una prova speciale", ha risposto alla domanda di Motorsport.com.

"Era una tappa insignificante, dobbiamo aspettare che la gara entri nel vivo e vedere come vanno le cose. La vivremo giorno per giorno".

La verità è che questi primi 19 km cronometrati, con quasi 800 km di trasferimento, sono stati una vera cartina tornasole per un prototipo tecnologicamente innovativo che non aveva mai gareggiato fino ad oggi. Anche se Sainz e Cruz hanno portato la #202 al secondo posto, Stephane Peterhansel, vincitore della Dakar 2021, e Mattias Ekstrom si sono piazzati nelle ultime posizioni della top 15 e partiranno più indietro domani.

Audi Sport sogna di fare la storia della Dakar e questo 1° gennaio ha fatto il primo passo necessario per riuscirci. La prima vera prova speciale arriverà domenica, con 59,9 km di collegamento iniziale, 333,18 km di prova speciale e 121,30 km di collegamento in un anello che si disputerà intorno ad Ha'il.

