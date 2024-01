Dakar | Sainz sorride ma predica prudenza: "Le gare vanno finite"

L'undicesima tappa della Dakar 2024 è stata assolutamente decisiva, in quanto Carlos Sainz ora è a un solo giorno di distanza dal certificare la sua quarta corona nel deserto dopo che il suo rivale più vicino, Sebastien Loeb, è stato bloccato da un problema meccanico in cui ha perso più di un'ora. Lo spagnolo ha poi rallentato il ritmo per assicurarsi di rimanere in testa alla classifica generale e, pur avendo tutto a suo favore, è rimasto molto cauto.

Dopo che i suoi meccanici ed ingegneri lo hanno applaudito all'arrivo al bivacco, lo spagnolo è sceso dalla vettura con un grande sorriso sul volto e si è rivolto ai media, tra cui Motorsport.com, sottolineando che doveva ancora finire l'ultima tappa prima di certificare il suo quarto trofeo Touareg.

"Quando ci sono così tante pietre, pensi che da un momento all'altro potresti bucare e poi se arriva un'altra foratura complica le cose", ha spiegato lo spagnolo dopo essere sceso dalla sua Audi. "Abbiamo forato a 40 chilometri dalla fine e stavo andando piano, ma poi quando ho visto Loeb fermo sono andato ancora più piano".

Quando gli è stato chiesto se ha alzato il piede dall'acceleratore quando ha visto il suo rivale per la vittoria fermarsi, ha risposto di sì: "Sì, sì. Nel momento in cui l'ho visto almeno sapevo di aver recuperato dieci minuti, ma non sapevo il problema che aveva, comunque me la sono presa con calma".

Un video ha mostrato Sebastien Loeb che gli faceva cenno di andare con calma al punto in cui aveva fermato la macchina, al chilometro 132, e quando gli è stato chiesto se lo avesse visto, ha detto: "Ho visto che era lì, ma ci sono così tante pietre che non hai molto tempo per guardare altrove, quindi non l'ho visto il gesto di Sebastien".

È stata una boccata d'aria fresca per lo spagnolo, che è più vicino alla vittoria, e sul fatto che fosse sollevato ha detto: "Oggi era una tappa molto importante da finire senza problemi. Fondamentale, ma la mia esperienza mi dice anche che le gare vanno finite e che manca un giorno. Dobbiamo seguire la stessa routine e rimanere concentrati".

"Con l'esperienza che ho, so che le gare vanno finite, abbiamo fatto un'ottima tappa, ma ci sono ancora 170 chilometri da percorrere domani. Quindi dobbiamo rimanere concentrati e continuare a pensare a domani, a controllare bene la macchina, a guardare la speciale e Lucas (Cruz, il suo copilota) e io dobbiamo guardare bene la speciale", ha concluso Carlos Sainz.