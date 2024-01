Dakar | Sainz in testa: "Faccio come il 'Cholo' Simeone"

La seconda prova speciale del Rally Dakar 2024 è stata ricca di novità, e una delle più importanti è stata la vittoria di Stéphane Peterhansel che ha eguagliato Ari Vatanen come pilota con il maggior numero di vittorie di tappa nella gara più dura del mondo. Tuttavia, per quanto riguarda la giornata di oggi, il nome da tenere d'occhio è stato quello di Carlos Sainz, che ha preso il comando della classifica generale.

Lo spagnolo ha conquistato un meritevole secondo posto all'inizio dell'evento in Arabia Saudita, anche se ha dovuto dimostrare che il suo ritmo era ancora presente il giorno successivo, una tappa cronometrata di 463 chilometri fino al bivacco Al Duwadimi. Una volta sceso dalla sua Audi RS Q e-tron e conclusa la tappa all'ottavo posto, ha dichiarato che non si aspettava una navigazione così difficile e insidiosa, e ha citato il 'Cholo' Simeone (allenatore dell'Atletico Madrid) per continuare ad andare forte.

"È stato più o meno quello che mi aspettavo", ha detto lo spagnolo ai media che hanno parlato con lui, tra cui Motorsport.com, "non mi aspettavo che fosse così difficile da navigare, molto complicato. Abbiamo sofferto molto per trovare i molti incroci, molti cambi di rotta, ma la cosa importante è che siamo in testa".

Photo by: Red Bull Content Pool #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

"Se mi aveste chiesto all'inizio della gara di essere davanti, ci avremmo messo la firma, quindi positivo, una buona giornata per Audi, in testa alla gara e con Stéphane [Peterhansel] vincitore", ha riconosciuto lo spagnolo, che ha fatto una similitudine calcistica. "Al momento la macchina sta rispondendo bene e dobbiamo cercare di andare avanti giorno per giorno, come dice il 'Cholo' [Simeone, allenatore dell'Atlético de Madrid], partita per partita, giorno per giorno".

"Giorno per giorno, vedere come sarà la tappa di domani, cercare di finire domani senza problemi", ha continuato il pilota dell'Audi. "Ci saranno solo due ore per lavorare sulla macchina e vediamo se domani, partendo dalle retrovie, riusciremo a fare una buona tappa e a recuperare un po' di tempo".

Quando gli è stato chiesto se intende risparmiare qualcosa per le prossime tappe per vedere come i suoi rivali gestiscono il distacco, ha risposto: "C'è poco da risparmiare, se iniziamo a risparmiare già.... Dobbiamo cercare di arrivare senza problemi, è una priorità, ma risparmierò quello che ho risparmiato ieri e oggi".

Carlos Sainz ha anche avuto il tempo di congratularsi con il suo compagno di squadra per aver eguagliato Ari Vatanen nel numero di vittorie di tappa nel Rally Dakar con 50: "Solo un pilota eccezionale come lui può farlo. È una garanzia, è così solido, conosce così bene questa gara che si può sempre contare su di lui".