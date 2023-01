Dakar | Sainz: "Potenza extra? Non mi sono accorto di averla"

Carica lettore audio

Carlos Sainz è andato incontro oggi a un'altra giornata buona, ma non sufficientemente buona per recuperare minuti su Nasser Al-Attiyah, vincitore della tappa e leader della classifica generale.

Alla fine della tappa il madrileno dell'Audi ha parlato con Motorsport.com e ha rivelato di quanto sia stata difficile la tappa di oggi per via di dolori al collo che stanotte non gli hanno permesso di dormire in modo corretto.

"E' stata una tappa molto simile a quella di ieri, ad essere onesti. Molta sabbia, dune. Zone più veloci, zone di attraversamento di dune molto piccole, terreno rotto e molto fisico".

"E' stata una tappa in cui ho avuto 2 impatti piuttosto importanti sul collo. Sto bene, ma sono dolorante. Stiamo esaminando la macchina per vedere se possiamo migliorare le sospensioni e metterla maggiormente a punto. Un dosso, una duna, un incidente, può capitare. C'erano tratti difficili".

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr Photo by: Red Bull Content Pool

"Andiamo il più veloce possibile, sia io che Stéphane (Peterhansel), ma abbiamo fatto una tappa con molte asperità e con una macchina così pesante, le asperità si sentono. Abbiamo visto la differenza di cosa significa togliere 100 chili e se li togliessimo si queste prove speciali per noi sarebbe un bene, ma la storia è quella che è".

Sainz non si arrende nonostante non si sia accorto degli 8 kW di potenza in più a disposizione della sua Audi dalla tappa di oggi: "Pensare di togliere un centinaio di chili a questa macchina è fantascienza, prima di tutto per la batteria, che è molto complicata".

"Non mi sono accorto di avere più potenza, è una cosa talmente risibile che non me ne sono accorto. Credo che la FIA si sia accorta che stessimo accelerando meno, ecco perché hanno fatto quello che hanno fatto ieri. Le parole di Al-Attiyah? No comment".