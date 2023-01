Dakar | Sainz: "Da domani avremo più potenza, la FIA vedeva..."

Carica lettore audio

La quiete... dopo la tempesta. Carlos Sainz ha cominciato oggi il suo recupero nei confronti di Nasser Al-Attiyah dopo i problemi che ieri lo hanno rallentato, facendogli perdere la leadership della Dakar 2023 e facendolo scivolare a mezz'ora dal qatariota campione in carica.

Al termine della Tappa 4 il madrileno ha parlato con un gruppo ristretto di giornalisti, tra cui Motorsport.com, riconoscendo che le prossime tappe saranno fondamentali per cercare di recuperare il distacco dal rivale.

"Siamo stati fortunati del fatto che abbiamo piovuto, perché non abbiamo incontrato polvere, ma abbiamo tamponato diverse auto. In generale sono molto contento. A parte una foratura che ci ha fatto perdere tempo e poi un piccolo problema con la pressione di uno pneumatico, che è calata improvvisamente e non so perché sia accaduto".

"Per il resto sono contento. Avrei voluto recuperare, ma non abbiamo potuto fare molto. Ho attaccato da ieri. Tutte le tappe sono fondamentali per me. Devo cercare di recuperare e domani partirò in una posizione migliore, la terza, e cercheremo di fare una buona tappa".

Quando gli è stato chiesto della modifica apportata dai commissari di gara in Arabia Saudita per aumentare la potenza delle Audi di 8 kW, ha indicato che avrebbe avuto l'equivalente extra di 11 cavalli in più a partire da domenica.

"Sono contento, perché la FIA può misurare la potenza e l'Audi è tanto che corre... Si è scoperto che in realtà non avevamo abbastanza potenza. Ben venga", ha affermato Carlos con il sorriso sulle labbra. "La FIA ha tutti i dati per vedere quanto accelera una vettura e quanto accelera un'altra. Se ci danno 8 kW vuol dire che hanno visto che ci manca qualcosa. Ogni cavallo di potenza è benvenuto".

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz Photo by: Red Bull Content Pool

"Ho sempre detto che non voglio più potenza, quello che voglio è che le auto siano uguali. Potenza, pesi, anche se non riusciamo a raggiungere i livelli delle auto a combustione, anche il regolamento dovrebbe essere uguale".

"Non avremo problemi con l'aumento della potenza. Lo scorso anno ne avevamo di più di quest'anno e non abbiamo avuto guai. Sono più ottimista pensando all'arrivo di maggiore potenza e l'avremo da domani".

"Cosa chiederò ai Re Magi? E' necessario che le cose accadano e che a me non accada nulla (ride). Questo sarebbe l'ideale. Ora scriverò la lettera ai Re Magi".

Nella Tappa 4 Sainz si è reso protagonista di un'azione spettacolare: era intento a travalicare una duna, quando la RS Q e-tron E2 ha perso grip, iniziando a scivolare lateralmente per diverse decine di metri, fino a quando il madrileno non è riuscito a trovare il punto giusto per compiere la manovra desiderata.

"Mi ricordo perfettamente l'azione, non riuscivo a salire sulla duna e ho riprovato. Ho dovuto girare e ho continuato a surfare sulla duna fino a quando non sono riuscito ad andare dall'altra parte. Ci sono pendii molto ripidi e la verità è che questa zona di Ha'il è tipica per regalare questi scenari. Non so quanto fosse ripida quella duna, ma era molto, molto ripida. Dal video che circola la pendenza sembra minore di quanto non fosse in realtà".

Le tappe come quella di ieri non ci saranno praticamente più. Le zone sassose, con ciotoli taglienti e insidiosi sono stati smarcati nella primissima parte di questa Dakar 2023.

"Le tappe come le prime, dove tutti abbiamo forato tanto, saranno sempre meno. Ora, se entriamo nelle zone sabbiose, non si forerà più. Il fattore foratura, che quest'anno è stato determinante all'inizio della gara, scomparirà all'arrivo delle zone tutte sabbiose".

"Ho assimilato il problema avuto ieri. Sono seccato, perché perdere un'ora alla Dakar è molto. Ho perso 56 minuti rispetto al primo. Non siamo lontani, perché siamo a mezz'ora. Ma per essere così vicini, la distanza da colmare è davvero tanta", ha concluso Sainz.