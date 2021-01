Dakar, Sainz: "Continuiamo ad avere problemi di navigazione!"

Navigazione. Ecco cosa sta mettendo in difficoltà i vincitori della Dakar 2020 Carlos Sainz e Lucas Cruz nell'edizione numero 43 del rally raid più celebre al mondo. Anche nella quarta tappa, quella che ha portato la carovana da Wadi Ad-Dawasir e Riyadh con 337 chilometri cronometrati.

Dopo aver perso oltre mezz'ora dai diretti rivali per la vittoria, Sainz e Cruz erano attesi a una tappa tutta d'attacco, ma anche oggi hanno dovuto fare i conti con problemi di navigazione che hanno fatto perdere loro un altro paio di minuti da Peterhansel e Al-Attiyah, rispettivamente primo e secondo nella classifica generale.

"Ancora una volta abbiamo avuto problemi di navigazione - ha sottolineato Sainz al termine della tappa - ci siamo persi tre volte. L'ultima nella parte finale della tappa e siamo dovuti tornare indietro per trovare la via corretta, perdendo tempo ulteriore".

Davide Castera, Direttore della Dakar, aveva avvertito sin da subito che la navigazione quest'anno avrebbe fatto maggiormente la differenza e, inoltre, i copiloti Elite di Auto, Camion e SSV si trovano a ricevere il roadbook in formato elettronico ogni giorni solo 15 minuti prima della partenza.

Ciò complica notevolmente il lavoro del copilota, che non può vedere la rotta in anticipo e, talvolta, è costretto a usare il suo intuito per indovinare cosa si troverà davanti.

"La tappa è andata bene, ma la navigazione è stata difficile. Molto complicata in alcune zone. Non è stata una giornata facile per noi, ma siamo comunque riusciti ad arrivare al traguardo. Abbiamo davvero difficoltà con la navigazione e oggi abbiamo dovuto fare marcia indietro per ben tre volte. Dobbiamo capire tutto un po' meglio, o forse dobbiamo rilassarci un po' di più in alcuni punti per capire meglio la strada", ha concluso Sainz.