Dakar | Rebecca Busi, dalla Classic alla T4 con un equipaggio tutto rosa

Curiosità è donna ma quando si tratta di Rebecca Busi, occorre aggiungere anche tanta determinazione. Appassionata di deserto e quattro ruote, lo scorso anno aveva coronato un sogno correndo la Dakar Classic con papà Roberto come meccanico. Terminata la corsa per l’esperto dakariano la cosa era conclusa.

Ma la Dakar è come il mal d’Africa: una volta tornati a casa già si inizia a pensare a quando tornarci. E così ha fatto la giovane Rebecca. Al debutto questa volta nella competitiva classe T4 a bordo di un Can Am in un team tutto al femminile. Al suo fianco, infatti l’esperta co-pilota Giulia Maroni, 36 anni e anche lei della provincia di Bologna.

“Avevo investito tutto nella Dakar Classic 2022 senza passare dai rally minori. Volevo 'tastare il terreno' di questo tipo di gare, i rally raid, con l’idea di fare poi il salto e così è stato. Appena finita la Classic, mi sono messa all’opera per trovare la nuova macchina, il budget e tutto quello che mi serviva. La fortuna è stata trovare il team HRT in cerca di un pilota per il loro nuovo mezzo costruito in Italia. Da un semplice scambio di conoscenze, abbiamo sviluppato un bellissimo progetto”, racconta la Busi.

Quanto agli sponsor, le prime difficoltà non hanno scoraggiato la pilota che si è rivolta all’inglese Onlynfans, il sito alla moda tra modelle o aspiranti tali, esperti di fitness e musicisti che potrebbe far discutere in Arabia Saudita.

“Tesa? Ancora no, ma non vedo l’ora di iniziare. Resta senza il dubbio della preparazione. Inutile dire che avrei voluto allenarmi di più. Avrei voluto fare molte più gare, più allenamenti soprattutto in Marocco, ma intanto siamo qua, pronti per la grande avventura”.

E mentre padre Roberto le raccomanda di “andare piano”, Rebecca guarda avanti. Al debutto nella categoria con un mezzo su cui fare ancora tanti chilometri ed esperienza, l’equipaggio in rosa (da notare che sono solo tre tra tutti i partecipanti della Dakar), Rebecca Busi e Giulia Maroni hanno chiuso i 13 km del prologo in 42esima posizione. Domani con la tappa 1 Sea Camp – Sea Camp si inizia a fare sul serio.

