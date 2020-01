Dakar, Quad, Tappa 3: zampata di Enrico, Casale resta leader

Dopo due affermazioni, il filotto di successi di Ignacio Casale in questa Dakar 2020 viene interrotto da Giovanni Enrico, vincitore della Tappa 3 del rally raid tra i Quad.

In sella al suo Yamaha #267, il cileno è stato autore di una grande prova nel round odierno che vedeva i concorrenti in azione per 352km cronometrati (504km totali) su un percorso ad anello disegnato a Neom.

Enrico è partito subito fortissimo, tanto che nei controlli lungo la tratta è risultato immediatamente velocissimo e in linea coi tempi di Casale, che alla fine giunge terzo al traguardo con 1'35" di ritardo dal connazionale, superato anche dal'ottimo Simon Vitse.

Questo non pregiudica più di tanto la leadership del sudamericano, dato che nella classifica generale resta con un solidissimo vantaggio su Rafal Sonik. E proprio il polacco è stato colui che è mancato all'appello oggi, arrivando solamente quarto e sprofondando non solo a 19'56" dalla vetta, ma vedendosi pure incalzato da Enrico a 1'37" dalla piazza d'onore.

Un buon balzo in avanti lo compie anche Vitse con il quad Yamaha del team #JePeux2020-BBR Mercier Racing, quarto assoluto a 7'48" dal podio, mentre molto più distante dal quartetto sopracitato resta Manuel Andujar (7240 Team), a quasi 1h dal transalpino e sempre con 7' di penalità sul groppone.

Tutto invariato alle loro spalle, con Alexandre Giroud che mantiene il sesto posto seguito a debita distanza da Kamil Wisniewski (Orlen Team), anch'esso sempre con la pesantissima penalità di 40' sulle spalle.

Il polacco ora può respirare un po' dopo che si è scrollato di dosso Abdulmajed Aakhulaifi (Race World Team), ancora il migliore dei rookie, grazie ai 24' aggiuntivi che i giudici hanno comminato al saudita, sempre ottavo.

Mantengono la Top10 lo spagnolo Toni Vingut con il mezzo Yamaha del team Visit Sant Antoni-Ibiza e il compagno di squadra di Enrico, Italo Pedemonte, anche loro con penalità diverse inflittegli dalla direzione gara. Zdenek Tuma, Nelson Augusto Sanabria Galeano, Sébastien Souday e Arkadiusz Lindner (unico Can-Am presente) completano la graduatoria generale.