Dakar | Primi guai al bivacco: code sotto al sole per le SIM Card

La Dakar 2023 sta per iniziare e tutti i membri della carovana della gara più dura del mondo sono arrivati al bivacco sulle rive del Mar Rosso, noto come Sea Camp.

Dopo diversi scali con voli da Monaco, Parigi e Madrid, piloti, meccanici e giornalisti sono atterrati alla città di Yanbu, l'aeroporto più vicino al bivacco, a circa un'ora e mezza di distanza.

Come era ovvio, ci sarebbe stato un affollamento in un campo non ancora completo, con lo spazio riservato al deposito bagagli e altre parti ancora da aprire al pubblico.

Tuttavia, il problema più grande è arrivato alle 12;00, quando l'unico negozio di schede SIM per dati mobili in Arabia Saudita avrebbe dovuto aprire vicino al Sea Camp. A causa di vari problemi con la società STC, ci è voluto molto tempo prima che le vendite iniziassero, il che significa che l'unico modo per comunicare con il resto del mondo era il Wi-Fi nella sala da pranzo e nella sala stampa.

In una lunga coda si sono mescolati, sotto un sole cocente, tutti i personaggi della Dakar, come Carlos Sainz, Albert Llovera e Laia Sanz, che, insieme a meccanici e inviati speciali, hanno atteso pazientemente il loro turno.

Tuttavia, altri hanno deciso di recarsi nella città di Yanbu per cercare di mettere le mani su una delle preziose SIM card, e gli organizzatori hanno messo a disposizione un autobus per trasportare chiunque ne volesse una dopo l'ora di pranzo.

E così molti hanno percorso quasi un centinaio di chilometri per sottoscrivere una tariffa che permettesse di rimanere in contatto con il resto del mondo. In un viaggio di circa tre ore, compreso il ritorno, che ha visto decine di mezzi accalcati all'uscita del campo per i controlli tecnici, ci sono volute otto ore dall'inizio della procedura per cercare di acquistare una SIM card in Arabia Saudita fino a quando è stato possibile farlo, cosa che non era nei piani di nessuno perché tutti si aspettavano di ottenerla all'aeroporto stesso.

L'aspetto positivo è che la mensa era sempre aperta, quindi tutti hanno potuto entrare in qualsiasi momento per prendere acqua o cibo, riposandosi dopo code sotto il sole che superava facilmente i 30°C senza ombra.

In seguito, il Rally Dakar sta già programmando la sua grande apertura il 31 dicembre, quando si svolgerà il Prologo, prima che i veri fuochi d'artificio inizino nel nuovo anno con la prima prova speciale.