Dakar: Price tra le vittime del tilt GPS, ma è ancora in lizza

Un problema con il sistema GPS ha cambiato radicalmente la classifica moto della terza tappa della Dakar 2020 e se c'è qualcuno che può tirare un sospiro di sollievo, questo è sicuramente Toby Price.

Il pilota della KTM rischiava di uscire dall'anello di Neom con le speranze di lottare per la vittoria finale andate quasi in frantumi, invece la decisione della direzione gara di omologare la classifica al km 389 lo ha rilanciato nelle posizioni che contano.

L'australiano è stato infatti tra quelli che hanno patito questo problema di GPS e nel tratto finale aveva perso tantissimi minuti per andare a caccia di un WP che non risultava nel punto corretto.

Price era quindi precipitato al nono posto della generale, con un ritardo di ben 38'23" dal leader Ricky Brabec. L'accorciamento della speciale però ha cambiato decisamente le sue prospettive, facendolo risalire al sesto posto, ma soprattutto riducendo di quasi 27 minuti il suo gap, che è sceso a 11'58" dallo statunitense della Honda.

A fine tappa, il vincitore della passata edizione ha spiegato quale è stato il problema con il GPS: "Speciale difficile di sicuro. Nella prima parte abbiamo commesso alcuni piccoli errori, ma non ce la siamo cavata male, muovendoci costantemente e cercando di rimanere sempre su due ruote".

"Alla fine c'era un WP che non era sul roadbook. Cioè, è nel roadbook, ma non nel posto giusto, quindi ho trascorso molto tempo a cercarlo ed ho perso molto tempo. Quando finalmente l'ho trovato e si è aperta la freccia, lo indicava praticamente in cima ad una cresta rocciosa".

"A quel punto ho pensato che potesse esserci una strada per raggiungere quel punto dall'altra parte. Quindi ho cominciato a fare su e giù per arrivare dall'altra parte. Insomma, c'è stato un po' di caos, ma fortunatamente siamo arrivati in fondo anche a questa terza tappa" ha concluso.