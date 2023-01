Dakar | Price: "Sarà una gara sprint, senza strategie"

Carica lettore audio

Se la gara nella categoria auto è decisa con Nasser Al-Attyah e Matthieu Baumel saldamente al comando con 1h21’ su Sebastien Loeb, nelle moto la gara è ancora apertissima. Come un film thriller con un finale tutto da scrivere. La lotta è tutta in casa tra Toby Price (KTM) leader della generale per soli 12” sul compagno di squadra Kevin Benavides, con l’americano Skyler Howes (Husqvarna) a 1’31".

Adrien Van Baveren, 4°, è il primo dello squadrone Honda ma con 15’51” dal leader le sue chance di vittoria e addirittura di finire sul podio sono minime. Alla vigilia del gran finale abbiamo parlato con l’australiano Toby Price.

Con soli 12 secondi di vantaggio è possibile fare una strategia?

“Non è possibile fare una strategia. Non c’è modo di gestire la corsa. Occorre solo dare gas e sperare in una speciale pulita e senza errori”.

Che tipo di terreno affronterete domani?

“Sarà una gara sprint: 136 km da fare in un fiato su piste veloci, sassose e anche una parte lungo la spiaggia fino all’arrivo vicino a Damman”.

Come si spiega un gap di 1’30" dopo 13 tappe e quasi 4400 km di prove cronometrate?

“Il livello è cresciuto tantissimo. Non ci sono piloti professionisti che non siano atleti e anche le Case hanno portato i mezzi ad un livello incredibile. La realtà è che si rischia l’osso del collo ogni chilometro. Ogni singolo giorno”.

Come vive la vigilia dell’ultima tappa?

“L’obiettivo è la vittoria, ma comunque andrà, anche con un podio posso andare a casa contento perché ho fatto tutto quello che era in mio controllo”.

Come vede la lotta in casa KTM?

“Sarà all’ultimo chilometro. Kevin (Benavides) è veloce e intelligente. Ha l’esperienza di chi ha già vinto una volta. Skyler è stato consistente e veloce. Darà tutto per conseguire il suo primo sigillo”.

Ancora un giorno e poi si guarderà al futuro. Con una vittoria ipotizza il passaggio alle quattro ruote?

“Adoro le moto e mi piacerebbe continuare, ma è diventato veramente troppo pericoloso. Nel prossimo futuro mi piacerebbe passare alle 4 ruote, ma prima bisogna vincere e poi non ho ancora ricevuto nessuna chiamata per offrirmi un posto in auto. Spero che queste 9 Dakar siano state comunque un modo per mettermi in evidenza”.

