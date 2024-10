Dakar | Price e Sunderland dalle moto alle auto: correranno con una Toyota

La Dakar 2025 avrà molte attrattive, non solo perché sarà la sesta edizione della gara più dura del mondo in Arabia Saudita, ma anche perché due degli ultimi vincitori tra le moto gareggeranno insieme nella categoria auto. Toby Price e Sam Sunderland saranno divideranno l'abitacolo di una delle Hilux T1+ della Overdrive Racing, con l'australiano come pilota e il britannico come copilota.

La notizia è arrivata a sorpresa, tramite un post sui social media, anche se si trattava di un salto che si sapeva che sarebbe avvenuto nel corso degli anni. La scorsa stagione, Motorsport.com ha avuto una chiacchierata con il vincitore del 2016 e del 2019 nella quale gli era stata suggerita l'idea di correre su quattro ruote e, sebbene inizialmente abbia momentaneamente rifiutato l'idea, ora diventerà realtà.

"Sono molto felice di annunciare che io e Sam Sunderland saremo sulla linea di partenza del Rally Dakar 2025", ha scritto Price in un post che li ritrae entrambi mentre sorreggono il trofeo Touareg con una delle Toyota sullo sfondo. "Fare squadra con Overdrive Racing su un'auto T1+ è un sogno che si avvera, è stato un lavoro enorme mettere insieme tutto questo e sembra surreale che finalmente stia accadendo".

"Voglio ringraziare Black Rock Motor Resort, BFGoodrich Tires, Peter Kittle Toyota, Vietnam Motorbike Tours e Owlpine Group per aver reso questo sogno realtà. Quattro volte vincitori della Dakar in moto su un'unica auto è una storia fantastica, e non vediamo l'ora di farlo!" ha continuato.

Toby Price era senza un contratto dopo che la KTM ha deciso di non rinnovarlo dopo il quinto posto assoluto nella gara di quest'anno, mentre Sam Sunderland, dopo essere diventato il primo campione del mondo secondo le regole FIM, si unirà a lui come copilota dopo aver abbandonato l'edizione 2024 nella terza prova speciale ed aver annunciato il suo ritiro dal motociclismo in agosto.