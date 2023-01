Dakar | Piove a dirotto: il bivacco è diventato un mare di fango

Carica lettore audio

“Beata te che vai al caldo nel deserto”. La domanda è: ma chi l’ha visto il sole? Se non fosse stato per i primi giorni di attesa a Yanbu sul Mar Rosso e i due giorni e mezzo di caldo e sole nell’Empty Quarter, la carovana della Dakar tornava a casa con la pelle color latte tale come era partita il 27 dicembre.

Con il sole come eccezione, invece della norma, per tutti gli altri giorni: piloti e team di assistenza sono stati costretti ad imbacuccarsi per il freddo e poi a sfoderare mantelle antipioggia e stivali di gomma colorati per ripararsi dalla pioggia torrenziale e il fango.

Sarà colpa del cambiamento climatico.

Il bivacco di Al Hofuf è diventato una palude per la forte pioggia incessante Photo by: Maria Guidotti

Anche il penultimo bivaccco di Al-Hofuf non è stato risparmiato dal maltempo. Il meteo dava acqua pure ieri ma, nonostante i nuvoloni neri, il bivacco di Shaybah è stato risparmiato. Sospiro di sollievo, soprattutto per chi, come la nostra inviata, deve dormire in tenda.

Ma la tregua è durata poco. Le previsioni davano nuovamente pioggia anche per il pomeriggio di oggi. Un cielo coperto ha accolto la carovana al bivacco di Al-Hofuf, una distesa immensa di terra, polvere e fesh fesh. A complicare la situazione si sono messe le ruspe che hanno iniziato a spianare le grandi strade che, come un accampamento romano, dividono il bivacco in tanti quadrati.

L’acqua sparata dalle autobotti per evitare la polvere del fesh fesh si è trasformata nel primo pantano al passaggio costante dei mezzi di assistenza, prima, e di gara, poi. Ma verso l’ora di pranzo, è iniziata una pioggia torrenziale. E da quel momento, a intermittenza, sono continuati i rovesci. Se non fosse per le temperature piuttosto freschine, questo tempo pazzerello fa pensare ai monsoni, mettendo a dura prova i 3mila abitanti di questo villaggio itinerante che è la carovana della Dakar.

Tanti si chiedono se quella del 2023 sarà ricordata come l’edizione più tosta. Sicuramente la più bagnata, tanto da fare impallidire certe annate in Sud America, come quella volta che il Salar de Uyuni, teatro di una epica speciale, si era trasformato in un immenso lago salato.

Ma "Le Dakar est le Dakar" e nonostante le infinite scomodità, il prossimo anno ci rivedrà ancora qui...