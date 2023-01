Dakar | Pilota denuncia il furto di parti della sua vettura!

Carica lettore audio

Clamoroso furto alla Dakar. No, non è un titolo di un film di serie B anni 80. E' successo davvero nel corso delle ultime ore in Arabia Saudita, dove la pilota della classe LightWeight Prototype, Mashael Alobaidan, ha denunciato il furto di parti della propria vettura da corsa con cui sta prendendo parte al rally raid più celebre al mondo.

Ieri la Tappa 7 è stata svolta esclusivamente da Auto, Camion e i veicoli della Dakar Classic a causa delle forti piogge che hanno deteriorato il percorso e reso impossibile per piloti di Moto e Quad svolgere regolarmente la tappa.

A causa delle condizioni meteo gli organizzatori della Dakar si sono trovati a organizzare il bivacco di Al Duwadimi in modo tale da consentire ai piloti di riposare e di non rimanere con i veicoli impantanati.

Una sorta di parco chiuso al chiaro di luna, secondo l'organizzazione al sicuro e con i soli piloti in grado di mettere le mani sui rispettivi veicoli prima di riprendere il via della corsa per disputare la Tappa 8 svolta oggi.

Mashael Alobaidan, tramite il proprio profilo Instagram, ha denunciato il furto di uno dei martinetti utilizzati per alzare il veicolo e di un albero della trasmissione.

"Ci siamo svegliati senza il cric e l'albero della trasmissione della nostra auto. Ma come?"

"E' ragionevole fabbricare pezzi di ricambio con pezzi rubati dalla nostra auto? Perché tutto questo? E a chi interessa?", ha scritto Alobaidan.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato il presunto ladro a portare via le componenti del veicolo di Mashael Alobaidan e del copilota Paolo Ceci, ma si tratta di una battuta d'arresto per il duo che si trovava in 105esima posizione nella classifica generale.