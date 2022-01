Dakar | Peterhansel nei guai: sospensione KO, attende l'assistenza

L'avventura di Stéphane Peterhansel alla 44esima edizione della Dakar non è iniziata affatto bene. Il pluri vincitore del rally raid più celebre al mondo si è dovuto fermare al chilometro 153 della tappa chiamata 1B, lunga 333 chilometri cronometrati che ha portato la carovana a partire e ad arrivare ad Ha'il.

Il francese, uno dei piloti di punta del team Audi Sport, è stato costretto a fermarsi a causa di un problema a una sospensione posteriore della sua RS Q e-tron.

Questo lo ha portato a dover rimanere bloccato al chilometro 153 della prova, a 7 chilometri dal WayPoint successivo, per attendere l'arrivo dell'assistenza. Per il vincitore dell'edizione 2021 della Dakar (e di altre 13 edizioni passate) si tratta della prima, grande difficoltà.

Il problema accusato nella mattinata italiana va a sommarsi al ritmo forsennato imposto alla tappa da Nasser Al-Attiyah e dalla sua Toyota Hilux T1+ ufficiale. Il qatariota sta attaccando e per Peterhansel sarà molto difficile riuscire a recuperare tutti i minuti persi nella tappa di oggi.

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger Photo by: Red Bull Content Pool

In più, da domani scatterà la Tappa Marathon, che dovrebbe fare ulteriormente selezione e scremare ancora il gruppo dei pretendenti al successo finale nella categoria Auto.

Ieri, al termine del Prologo, Peterhansel aveva scelto di adottare un ritmo di gara molto lento per cercare di non entrare nella Top 10 e non finire tra i primi 10 a dover iniziare la tappa odierna.

Una scelta diametralmente opposta a quella fatta dal compagno di squadra Carlos Sainz, che invece era stato l'unico a impensierire Al-Attiyah. Oggi, nei primi due WayPoint, la scelta di Peterhansel sembrava essere giusta. Il francese era in lotta con la stella della Toyota per la prima posizione, ma il guaio alla sospensione lo ha costretto a desistere.

Vedremo a fine giornata quanti minuti di ritardo avrà accumulato Peterhansel nei confronti del vincitore della tappa e dei primi in classifica. Il pericolo di vederlo uscire di classifica sin da subito, è più che concreto. Se così dovesse essere, allora potrebbe diventare l'arma in più per Carlos Sainz nella lotta contro Toyota e Al-Attiyah.