Dakar | Peterhansel: "Ci sono piloti che si lamentano da 15 anni"

In vista del Prologo, Stéphane Peterhansel si è detto molto fiducioso sulle possibilità dell'Audi nella Dakar 2023, affermando addirittura di avere "l'auto per vincere". Tuttavia, nessuna delle due affermazioni serve a rendere un'auto più competitiva, e solo il percorso può stabilire chi sarà il più veloce nella gara più dura del mondo.

L'onore è toccato a Mattias Ekstrom nella giornata di apertura dell'evento, quindi i tedeschi stanno mostrando il loro potenziale in Arabia Saudita, con "Monsieur Dakar" al terzo posto, appena dietro il BRX Hunter T1+ del connazionale Sébastien Loeb.

Il francese ha parlato con Motorsport.com dopo essere sceso dalla macchina e gli è stata chiesta la differenza tra la cautela di Carlos Sainz sulle aspettative del team tedesco e la sua fiducia per la vittoria: "Come ha detto Carlos, non è facile sapere quale sarà il livello di tutte le macchine, con le Toyota o le BRX, forse ci sono macchine che saranno più veloci di noi, ma abbiamo cercato di ottenere il massimo potenziale dalla nostra".

"Abbiamo fatto del nostro meglio e dato il massimo, insieme agli ingegneri, per preparare la macchina, ma c'è un pilota, un copilota, possiamo fare un grosso errore", ha detto Peterhansel. "Non ci sono solo aspetti tecnici nell'equazione, ma anche persone. Però ho un buon feeling con la macchina, quindi penso che abbiamo una possibilità".

Riguardo al Prologo, il plurivincitore della Dakar ha dichiarato: "È stata una grande partenza, abbiamo visto che i primi due classificati sono quelli che provengono dal rally-cross e dal rally, Ekstrom e Loeb. Sono piloti che si comportano molto bene quando si deve andare al 100% del potenziale della macchina, e sono molto impressionato dai loro risultati".

"Sono molto contento anche del mio risultato. È una buona posizione per scegliere l'ordine di partenza di domani, abbiamo iniziato bene", ha proseguito il francese prima di spiegare cosa si aspetta dalla prima prova speciale del nuovo anno. "Ci aspettiamo che la navigazione sia difficile nei prossimi tre o quattro giorni".

"Saremo tra le montagne, i canyon e le dune, ed è un posto molto complicato da navigare, quindi i problemi possono iniziare dopo i primi chilometri domani (ride). Questo è il problema della Dakar, non sai mai cosa aspettarti", ha detto. "Il roadbook a volte contiene un piccolo errore e tutti si perdono in quel punto, a volte è più facile, non si sa mai".

Alla domanda di questo sito su come sia stato lavorare con la tecnologia elettrica dell'Audi e sulla parte più emozionante, ha insistito sui freni, che sono molto diversi da quelli delle altre auto, oltre che sul motore elettrico e sulle diverse modalità di configurazione.

"Possiamo aggiungere tutta la coppia che vogliamo e possiamo anche giocare con i freni, perché abbiamo il sistema di frenata rigenerativa. Alla fine abbiamo molti parametri su cui lavorare, ma prima dobbiamo testare tutto", ha detto Peterhansel. "Non vogliamo andare in gara con qualcosa che poi dovremo aggiustare".

"Dobbiamo trovare un assetto equilibrato che funzioni bene in tutte le condizioni, e questa è la cosa più difficile, perché con il motore elettrico abbiamo molte più possibilità", ha commentato "Monsieur Dakar", che non vuole parlare del cambiamento delle regole legate alle prestazioni.

"Non sono d'accordo con le nuove regole. Ci sono piloti che piangono e si lamentano da quindici anni", ha detto. "Vengo dalle moto e non è mai stato così. Nelle moto si combatte e si dà il massimo senza lamentarsi delle regole, ma nelle auto... non sono favorevole al BoP (Balance of Performance), e penso che sarebbe un grosso errore farlo a metà gara".